Codename „Ostbrötchen"

Stadtmaler Mark Tippmann lud zur Abschlussveranstaltung in die Josefskirche Rastenberg und präsentierte die Ergebnisse seines Schaffens. Mit im Bild sind Bürgermeisterin Beatrix Winter und Anita Petzak vom Kunstherbst-Verein Rastenberg.

Rastenberg. Rastenbergs Stadtkünstler Mark Tippmann ist längst in Detmold und arbeitet am Buch über sein Projekt.

„Ich gebe meinen Arbeiten eigentlich keine Namen. Aber wenn einer einen hat und der gefällt mir, dann leihe ich mir den gern aus“, sagt Mark Tippmann. Für zwei Monate war der junge Mann, in Leipzig geboren und aufgewachsen sowie zuletzt in Saarbrücken verortet, als Stipendiat der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen, der Sparkassenstiftung Sömmerda und der Sparkassenversicherung sowie der Stadt Rastenberg im Finnestädtchen. Die Geldleute boten einen finanziellen Anreiz, Grundsicherung sozusagen, die Stadt kümmerte sich um Unterkunft in einer Ferienwohnung und stellte im Rathaus die ehemalige Polizeistube bzw. Schiedsstelle als Atelier.