Containerbau sorgt für Überraschung in Alperstedt

„Gemütlich und freundlich, eben etwas ganz Besonderes“, so beschreibt Jasmin Henfling den neuen Anbau am Kindergarten „Märchenland“ in Alperstedt. Er wurde jetzt seiner Bestimmung übergeben. Das Besondere verbirgt sich in der Bauweise. Die Gemeinde als Träger der Kindereinrichtung entschied sich für das Aufstellen eines Containers. Bürgermeister Peter Hehne findet die Beschreibung „Modulbauweise“ schöner. Dabei braucht sich der Container nicht zu verstecken. Als solcher ist er nämlich nicht mehr zu erkennen. Das hat Katja Raddau, freie Architektin aus Alperstedt und Baubetreuerin, genauso überzeugt, wie die Bauweise. „Der Container ist eine flexible Lösung, erheblich kostengünstiger und einem massiven Bau gleichwertig“, nennt sie Vorteile. Noch wichtiger sind für sie die einfacher zu erhaltenden Genehmigungen und der wesentlich schnellere Aufbau.

Gemeinde zapft Fördermitteltopf an Wie Peter Hehne informiert, flossen „deutlich“ über 200.000 Euro in das Projekt. Über Bundesprogramme konnten Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro angezapft werden. Aufgestellt wurden die insgesamt fünf Module direkt neben dem Kindergarten. Die bis dahin dort befindlichen Parkflächen mussten weichen. „Neue Stellplätze haben wir am Bürgerhaus geschaffen“, erklärt der Bürgermeister. Das neue Gebäude beherbergt einen Gruppenraum sowie sanitäre Anlagen. Eine Verbindung gibt es zum Altgebäude. Außerdem gibt es einen direkten Zugang zum Garten. Auch er wurde erweitert und umgestaltet. Durch den Anbau erhöht sich die Kapazität des Kindergartens von 40 auf 55 Kinder. „Wir wollen einfach unseren Bürgern eine Kinderbetreuung hier vor Ort bieten. Kurze Wege sind uns wichtig“, sagt Hehne und ist auch überzeugt davon, die Trägerschaft in den Händen der Kommune zu lassen. „Damit können wir Entscheidungen selbst treffen und sind auch flexibel beim Personal.“ Fünf Erzieherinnen und ein Erzieher werden im Kindergarten beschäftigt. Kindergarten im Ort gut integriert Laut Hehne ist der Kindergarten fester Bestandteil im Ort. „Die Kinder bringen Jubilaren Ständchen und sind auch mit dem Naturschutzgebiet Alperstedter Ried eng verbunden.“ Der große Spielplatz im Gutspark biete für die Mädchen und Jungen eine weitere Attraktion. Jasmin Henfling profitiert von der Erweiterung des Kindergartens gleich doppelt. Nicht nur, dass ihre Tochter die große Gruppe im Kindergarten besucht, sie ist auch selbst als Erzieherin tätig und freut sich über die neuen entspannteren Platzverhältnisse. Begeistert zeigte sich bei der Einweihung auch Karin Sommer, deren Tochter ebenfalls der großen Gruppe angehört. „Die Zimmer sind schön und alles neu. Für die Kinder ist das einfach wunderbar.“ Eine Stippvisite unternahm auch Steve Blarr. „Den Kindern gefällt’s. Sie fühlen sich wohl. Was will ich mehr?“, so der Vater. Von großer Vorfreude der Kinder auf die neuen Räume, berichtet Erzieher Felix Richardt. Den Fortgang der Arbeiten haben sie tagtäglich verfolgt. Die Einweihung begleiteten sie mit einem kleinen Programm.