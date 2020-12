Corona: 28 neue Fälle im Landkreis Sömmerda übers Wochenende

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl seit Ausbruch der Pandemie mit Stand vom 6. Dezember, 0 Uhr, mit 678 an. Das sind 28 mehr als am Freitag vom Landratsamt gemeldet. Die Anzahl der Patienten, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, bleib am Wochenende mit zwölf Todesfällen unverändert. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) sank von 165,6 am Freitag auf 151,2. (red)