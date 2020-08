Das Figurentheater Brumbach – im Bild Luis (links) und Edmund Brumbach – gastiert dieses Wochenende in Weißensee mit 16 handgemachten Puppen in einem „Pettersson und Findus“-Stück.

Weißensee. Auf der Festwiese am Weißenseer Gondelteich zieht ein buntes Zelt die Blicke auf sich.

Seit dem Freitag gastiert das Puppentheater Brumbach auf der Festwiese am Gondelteich. Vorstellungen sind noch am Samstag 17 und am Sonntag 11 Uhr.