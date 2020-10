Corona dämpft die Erwartungen von Unternehmen im Landkreis Sömmerda

Die konjunkturelle Entwicklung im Landkreis Sömmerda steht im Herbst 2020 im Schatten der Corona-Krise. Die Bewertung der aktuellen Situation fällt branchenübergreifend deutlich verhaltener aus als noch zu Jahresbeginn 2020 und auch die Erwartungen und Pläne für die kommenden Monate sind pessimistischer. Damit sinkt der Konjunkturklimaindex auf 71 von 200 möglichen Prozentpunkten. Das ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt unter rund 70 Unternehmen im Landkreis Sömmerda.

„Die Corona-Krise wirkt sich nach wie vor stark dämpfend auf die konjunkturelle Lage in der Region Sömmerda aus“, informiert die Vorsitzende des IHK-Wirtschaftsbeirates Sömmerda, Kerstin Schreiber. Die derzeitige Geschäftslage werde von 42 Prozent der Unternehmen noch als befriedigend bezeichnet. Von einer schlechten Lage würden 37 Prozent sprechen und damit doppelt so viele wie in der Herbstumfrage des vergangenen Jahres.

Der Anteil der Unternehmen mit einer guten aktuellen Geschäftslage habe sich von über 39 Prozent (Januar 2020) auf 21 Prozent im September reduziert.

„Angesichts der bestehenden großen Unsicherheit vielerorts über den weiteren Verlauf der Pandemie muss auch in den kommenden Monaten mit einer eher gebremsten konjunkturellen Entwicklung gerechnet werden“, gibt Kerstin Schreiber zu bedenken. Gerade einmal fünf Prozent der Befragten würden noch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Dagegen zeigten sich 45 Prozent der Firmenchefs eher pessimistisch. Lediglich 11 Prozent der Befragten wollten ihre Ausgaben steigern. 58 Prozent planten dagegen Kürzungen ihrer Budgets oder wollten gar nicht investieren. Dieser Trend werde durch die aktuelle Finanzierungslage der Unternehmen, die von Eigenkapitalrückgang und gestiegenen Forderungsausfällen geprägt ist, noch verstärkt.

Der Arbeitsmarkt sei bislang recht gut durch die Krise gekommen. Nicht zuletzt dank der verbesserten Kurzarbeitergeldregelung hätten die Betriebe die Arbeitsplätze weitgehend erhalten können.