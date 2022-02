Corona-Inzidenz im Landkreis Sömmerda gesunken

Landkreis. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert aktuell mit 806,0 an.

Bis Sonntag wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) aus dem Landkreis Sömmerda 76 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das RKI gibt die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Landkreis an Corona erkrankten, am Sonntag mit 11.638 an, am Freitag waren 11.562 registriert gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) sank im gleichen Zeitraum von 853,7 auf 806,0. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt mit 2,9 ebenfalls niedriger als am Freitag (5,8).