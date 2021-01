Corona: Inzidenzwert für den Kreis Sömmerda steigt weiter

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) kennt für den Landkreis Sömmerda zu Anfang des neuen Jahres nur eine Richtung. Er steigt trotz des Lockdowns und ungeachtet der seit Weihnachten sicherlich auch in der Region geringeren Anzahl an Testungen.

Inzwischen nähert er sich der Marke von 300. Am neujahrstag gab das Robert-Koch-Institut den Inzidenzwert mit 265,0 an, errechnete das aus 184 Neuinfektionen binnen 7 Tagen (Gesamtzahl der erfassten Corona-Erkrankten seit Pandemiebeginn 1238). Zum 2. Januar 2021 kamen 25 Neuinfektionen hinzu und erhöhten den Inzidenzwert auf 288,1. Zum Sonntag (3. Januar) 0 Uhr wurden schließlich weitere 11 Neuinfektionen und eine 7-Tages-Inzidenz von 293,8 veröffentlicht. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten erhöhte sich damit auf 1274. Weitere Sterbefälle an und mit Corona mussten nicht beklagt werden. Deren Zahl gibt das RKI für den Landkreis Sömmerda mit 26 an.