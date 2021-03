Corona-Teststation geht auch in Straußfurt in Betrieb

Straußfurt. Corona-Teststation geht in Straußfurt in Betrieb. Bürgermeister Olaf Starroske ist dankbar für weitere bürgerschaftliche Initiative.

Auch in Straußfurt hat in der vergangenen Woche die Corona-Schnelltest-Station ihre Arbeit aufgenommen. Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Sömmerda/Artern bieten Bürgern zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags, im Bürgerhaus der Gemeinde an, sich auf den Virus testen zu lassen. Bürgermeister Olaf Starroske (BiST) ist zufrieden mit dem Start. „Gleich am Dienstag zum Auftakt haben an die 30 Bürger von dem Service Gebrauch gemacht. Am Donnerstag war der Zuspruch ähnlich“, zieht er eine erste Bilanz.