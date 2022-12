Corona-Zahlen im Landkreis Sömmerda unverändert

Landkreis. Zum Wochenstart wurden keine Neuinfektionen gemeldet.

Wie gewohnt gab es am Wochenende keine neuen Corona-Meldungen, laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie sind für den Landkreis somit weiterhin 27.232 an Corona erkrankte Menschen in der Statistik erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 80,0. Bislang sind im Landkreis 257 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben.