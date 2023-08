Dachdecker arbeiten an der historischen Kronbiegel-Collenbusch-Villa in Sömmerda.

Dacharbeiten an historischer Villa in Sömmerda

Sömmerda. Am denkmalgeschützten Gebäude in der Weißenseer Straße/Parkweg haben Sicherungsmaßnahmen begonnen.

An der historischen Kronbiegel-Collenbusch-Villa in Sömmerda haben die Dachdecker mit den Arbeiten begonnen. Rund 300.000 Euro stehen aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau für Sicherungsmaßnahmen an der sich in Privathand befindlichen, denkmalgeschützten Villa in der Weißenseer Straße/Parkweg zur Verfügung.