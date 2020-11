Damit es zu Hause besonders schön wird

Kein Schittchenmarkt, kein Weihnachtsmarkt, da soll es Weihnachten zumindest zu Hause besonders schön werden. Das hat sich Floristikmeister Christopher Ernst auf die Fahnen geschrieben. Corona hat ihn und sein Team nicht nur das ganze Jahr vor Herausforderungen gestellt, auch die seit Jahren beliebten Adventsausstellungen in Sömmerda und Kindelbrück drohten durch die Allgemeinverfügung auszufallen.

Froh ist Ernst, mit den Behörden einen Kompromiss gefunden zu haben. Statt der Adventsausstellungen wird es Adventswochen geben. Sie starten in der kommenden Woche. Adventswochen ist wörtlich gemeint. Bis 28. November kann sich in beiden Geschäften der Weihnachtsnostalgie hingegeben werden. „Damit wollen wir mehr Abstand gewährleisten“, erklärt Ernst und verweist auf ein Hygienekonzept mit Einbahnstraßenprinzip. Gastronomische Versorgung ist nicht zulässig.

Die Vorbereitungen laufen schon lange. Besonders sei in diesem Jahr, dass viele Gefäße und Kränze selbst hergestellt wurden. „Wenig kommt von der Stange. Vieles ist ganz individuell“, sagt Ernst und spricht von den bislang schönsten Schauen. Die erste vor nun mehr 13 Jahren hat Ernst noch auf der Baustelle in Kindelbrück veranstaltet. Seit zwölf Jahren hat der vielfach ausgezeichnete Florist dort sein Geschäft. Seitdem ist der Zuspruch von Jahr zu Jahr gewachsen. Mittlerweile komme die Kundschaft nicht mehr nur aus dem Landkreis. Kunden reisen aus Magdeburg, Eisenach, Jena, Nordhausen, Sondershausen an. Trend seien erneut Naturmaterialien. Natürlich dürften die klassischen Weihnachtsfarben Rot und Weiß nicht fehlen. Aber auch die Farbkombinationen Schwarz-Gold, und Nachtblau-Gold sowie ein zartes Rosé hätten Einzug in die Weihnachtsdekoration gefunden.

Von Glück spricht der Unternehmer, zwei Geschäfte zu haben. Sie hätten ihm in diesem Jahr die Existenz trotz der Corona-Krise gesichert. Die Verluste waren dennoch hart. Richtet sein Unternehmen sonst pro Jahr an die 80 Hochzeiten mit Blumen aus, waren es dieses Jahr um die 30. „Durch Kurzarbeit und extreme Einsparungen haben wir überlebt“, sagt er.

Noch nicht absehbar sind die Verluste, die Ernst in der Veranstaltungsbranche verkraften muss. Erst 2019 hatte er begonnen, für Firmen Weihnachtsfeiern zu veranstalten. Vielen habe die aufwendige Dekoration, gepaart mit Musik, Tanz und Gastronomie gut gefallen. Sechs Buchungen hat er noch im Terminkalender stehen. Ob sie stattfinden können, ist genauso unklar wie die Silvesterparty, die er in Kindelbrück veranstalten will.

Adventswochen Sömmerda: 16. bis 28. November; wochentags zu den Öffnungszeiten des Geschäftes sowie samstags von 10 bis 12 Uhr.Adventswochen Kindelbrück: 17. bis 28. November, wochentags sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr.