Die Fassade des Hauptgebäudes des Gymnasiums „Albert Schweitzer“ Sömmerda gehört zu den für das kommende Jahr geplanten Investitionen an Schulen.

Landkreis. Der Sömmerdaer Kreistag beschließt den Etat für 2021 mit Investitionen an Schulen und Straßen. Die Kreisumlage sinkt.

Dank Corona-Hilfen bleibt Kreishaushalt in Sömmerda stabil

Obgleich sich die Corona-Pandemie heftig auf die Finanzkraft von Städten, Gemeinden und Landkreisen auswirkt, werden die Folgen durch Bundes- und Landesgelder abgemildert und die finanzielle Lage des Kreishaushaltes bleibt stabil. So konnte der Kreistag Sömmerda am Donnerstagabend in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel mit den Stimmen von CDU/FDP, Linke und SPD/Freie Wähler/Grüne einen ausgeglichenen Etat für 2021 beschließen. Gegenstimmen kamen von AfD (eine Enthaltung) und NPD.