Verein „Gemeinsam für Kölleda“: Dank für Pflege des Kölledaer Schwanenteichs

Seit 35 Jahren trägt Bernd Nieschler die Verantwortung für den Kölledaer Schwanenteich auf seinen Schultern. Wie Christine Messerschmidt vom Verein „Gemeinsam für Kölleda“ berichtet, war dieses Jubiläum Anlass für eine Würdigung.

Das nötige Wissen für seine große Liebe zu den verschiedenen Entenarten lernte Bernd Nieschler bereits in jüngsten Kindertagen von seinem Vater, selbst ein Züchter von Enten und Gänsen, so der Verein. Als dann in Kölleda der Schwanenteich angelegt wurde, habe sich zunächst sein Vater darum gekümmert, dass es den Tieren gut ging. Der Sohn ging seinem Vater dabei zur Hand und hatte viel Spaß daran. So sei es dann ganz normal gewesen, dass ihm mit Vollendung seines 18. Lebensjahres die Betreuung der Tiere übertragen wurde.

„Wir als Verein ,Gemeinsam für Kölleda’ versuchen seit unserer Gründung vor zwei Jahren, Herrn Nieschler hier und da Hilfe bei notwendigen Arbeiten zu geben, und waren schon länger der Meinung, dass es höchste Zeit ist, Herrn Nieschler einmal für seine liebevolle Pflege der Tiere und den Erhalt der gesamten Teichanlage zu danken“, betont Christine Messerschmidt. „Wir haben in Zusammenarbeit mit Frau Stockhaus von der Ehrenamtsförderung vom Landratsamt Sömmerda verschiedene Möglichkeiten geprüft und nun kurz vor Weihnachten hat es geklappt. Die Sparkassenstiftung hat kurzfristig die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, um die Ehrung mit einer finanziellen Zuwendung zu verbinden“, heißt es in einer Mitteilung.

Am dritten Adventssonntag wurde Bernd Nieschler am Schwanenteich überrascht. Der Verein dankte ihm auch im Namen aller Kölledaer für sein jahrzehntelanges Schaffen und sicherte ihm weiterhin tatkräftige Hilfe zu. „Wir hoffen, dass er für uns alle den Teich noch lange erhält und noch viele Spaziergänger, vor allem viele Kinder Spaß daran haben“, so der Verein. Die nächsten Reparaturarbeiten einiger Dächer der zahlreichen Hütten stünden an und die Kopfweiden müssten dringend geschnitten werden.

Bernd Nieschler wird, wie er dem Verein sagte, den übergebenen Betrag nicht für sich ausgeben, sondern für seine Tiere, so wie man ihn kennt…