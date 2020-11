Die „Blechbüchse“, das Campingplatzkino auf dem Rastenberger Haselberg, hätte eigentlich zu Halloween eine Wiederbelebung auf Zeit erfahren sollen. Den Gruselfilmfreunden verhagelte der reale Corona-Horror den Spaß. Absage. Ausfall. Gestrichen.

Aber das war es noch nicht. „Wir werden nächstes Jahr wieder ein Kino haben“, versicherte die Kulturausschussvorsitzende des Rastenberger Stadtrates, Monika Becker (SPD/offene Liste), zuletzt ihren Mitstreitern. „In welcher Form auch immer“, musste sie dann aber einschränkend hinterherschieben.

Zuvor, erzählte sie, habe sie sich gemeinsam mit Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) dazu kundig gemacht, was das denn kosten könnte. Die Summe, die für eine ordentliche Kinoanlage, nichts Überkandideltes, so aufgerufen würde, könne Rastenberg allerdings nicht stemmen. Kosten von 56.000 Euro würden da gehandelt, selbst wenn nicht die allerneuesten – sobald es die wieder gibt – Hollywood-Blockbuster in 3D und vollem Surroundklang abgespielt würden.

Das sei zu kostspielig, als „freiwillige Leistung“ nicht darstellbar, selbst wenn Nicolas Ruge, Leader-Manager von der regionalen Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt, die Förderfähigkeit des Projekts sogar deutlich befürwortet hätte. Nach seiner Einschätzung biete es nachhaltigen Mehrwert und verspreche positive Auswirkungen auf die touristische Anziehungskraft des Haselberg-Areals. Und es sei etwas Besonderes. „Wir mussten uns entscheiden, eine andere Schiene zu fahren“, sagt Becker. Statt einer stationären Variante soll auf eine eher mobile umgeschwenkt werden. Im Sommer könnte die Anlage per Nutzungsvertrag ans Zeltkino verliehen werden, im Winter dann im Kunsthaus Josefskirche vielleicht sogar so etwas wie Programmkino gemacht werden.

Mit der Kölledaer Fachfirma music-art und der kommunalen Technik-Einkaufsgemeinschaft wurde mit spitzem Stift noch einmal gerechnet, ein Paket „für „Kino auf dem Land“ (Arbeitstitel) geschnürt. Das Vorhaben wurde Ende Oktober bei der RAG als Förderanfrage eingereicht, bestätigte Beatrix Winter.

Für die historische Abspieltechnik im Zeltkino hatte es immer weniger Filme im Verleih gegeben, neue schon gar nicht. Die jüngsten 35-mm-Filme sind aus dem Jahr 2013.