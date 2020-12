Das etwas andere Krippenspiel

Pfarrer Markus Hille steht beim wandelnden Gottesdienst am Fuße der Kirche St. Martini in Herrnschwende.

Ein etwas anderes Krippenspiel erlebten die Einwohner in Herrnschwende in diesem Jahr. Die 18 Darsteller der biblischen Geschichte liefen dazu in authentischen Kostümen durch den Ort und überbrachten die frohe Botschaft.

Regina Palm, die das Krippenspiel in dem Dorf im Landkreis Sömmerda seit vielen Jahren inszeniert, war dafür eigens mit ihrer Tochter zum christlichen Kostümverleih Bayreuth gefahren, der Gemeinden und kirchlichen Gruppen kostenfrei Bekleidung und Requisiten für Darbietungen von biblischen Geschichten zur Verfügung stellt.

Nachdem sie im vergangenen Jahr in Herrnschwende ein Minimusical zu Weihnachten aufgeführt hatten, sollte es in diesem Jahr mit seinen Corona-Einschränkungen wenn schon nicht so viel zu hören, dafür aber umso mehr zu sehen geben, erzählt Regina Palm. Und wenn man es richtig bedenke, seien außer den Wirten in der Weihnachtsgeschichte doch tatsächlich alle unterwegs. "Eigentlich müsste man das immer so machen", findet Regina Palm die diesjährige Variante sehr passend.

Und so liefen drei Römer, drei Wirte, drei Engel, drei Könige, ein Esel, natürlich das Heilige Paar und noch einiges Gefolge durch die Straßen und verteilten kleine Flyer, auf denen auch alle am Krippenspiel Beteiligten abgebildet waren.

Sylke Conrad und Olaf Schlitter gestalten schon seit vielen Jahren das Krippenspiel im Dorf mit. Die damalige Katechetin Margarete Hamann habe sie als Kinder auf diesen Weg gebracht, erinnert sich Sylke Conrad. Seitdem habe ihr das immer sehr viel Freude gemacht, es vermittle so ein weihnachtliches Gefühl, sagt die 55-Jährige. Und Olaf Schlitter (52) findet die Umsetzung in diesem Jahr "überraschend schön".

Auch Pfarrer Markus Hille zeigte sich begeistert von der kreativen Idee, als der Glockenklang den Gottesdienst auf der Wiese unterhalb der Kirche St. Martin einläutete. Er sei ganz erstaunt, wie viele sich - natürlich mit Mund-Nase-Schutz und in gebührendem Abstand - versammelt hatten und welch phantastische Erscheinung die Darsteller boten. Das zeige, dass es immer einen Weg gebe, Farbe in die triste Welt zu bringen und "das zu tun, was möglich ist".