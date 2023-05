Das Grün sprießt

Ina Renke schreibt über eine derzeit wichtige Mission.

Was für eine Überraschung im heimischen Garten nach zwei Wochen Abwesenheit. Die beiden Fliederbüsche stehen gerade in voller Blüte und verströmen ihren betörenden Duft. Bei unserer Abreise war davon noch nicht viel zu sehen. Wie doch die Natur innerhalb von ein paar Tagen förmlich explodieren kann!

Noch besser: Der vormals mickrige Rasen hatte sich gemausert und an Höhe zulegt. Nach Kofferauspacken und Wäschewaschen war Rasenmähen die dritte Amtshandlung. Dass sich gefühlt gerade alles um das sprießende Grün dreht, nahm ich auf meiner Dienstfahrt am Dienstag wahr. Am Rastenberger Waldschwimmbad wurden die Rasenflächen kurz geschoren.

Hier öffnen sich die Türen am Sonntag, dem 14. Mai. Dann soll alles schick sein. Auf der Ortsdurchfahrt in Ostramondra tuckerte der Rasentraktor der Gemeindearbeiterin aus Richtung Sportplatz vor mir her, bis er ins Dorf abbog. Und in Kölleda kamen gerade die Betriebshofmitarbeiter mit ihrer Pritsche – die Rasenmäher obenauf – aus der Mittagspause, während in Sömmerda der Rasentraktor an der Stadtmauer seine Runden drehte.