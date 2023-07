Deckensanierung zwischen Weißensee und Kindelbrück geplant

Vollgesperrt ist derzeit die Kleinneuhausener Straße in Großneuhausen.

Landkreis. Das Straßenverkehrsamt informiert über diese und andere Sperrungen im Landkreis Sömmerda.

Das Straßenverkehrsamt des Landratsamts Sömmerda weist mit Stand vom 12. Juli auf aktuelle Einschränkungen auf den Straßen im Kreis hin.

So ist auf der B 4 zwischen Gebesee und Andisleben noch bis zum 30. Juli 2023 eine Baustellenausfahrt zu beachten.

Auf der L1058 zwischen Vogelsberg und Kleinbrembach ist in der Nähe der Einfahrt Gewerbegebiet voraussichtlich bis 28. Oktober 2023 eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung eingerichtet. Grund für die Einschränkung ist der Brückenbau für einen Radweg.

Eine Vollsperrung wegen Kanalbauarbeiten gibt es bis 1. September 2023 auf der K 507 Kleinneuhausener Straße in Großneuhausen, und zwar zwischen B 85 und Mühlstraße. Die Umleitung erfolgt örtlich über die Mühlstraße.

Auf der K 514 in Gangloffsömmern, also in der Bergstraße, gibt es bis 21. Juli 2023 eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung, weil die Trinkwasserleitung erneuert wird.

Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr beabsichtigt zudem innerhalb der Sommerferien, voraussichtlich bis Oktober 2023, eine Deckensanierung auf der Bundesstraße 86 unter Vollsperrung im Bereich Weißensee bis Kindelbrück zu realisieren, so das Straßenverkehrsamt. Die Baumaßnahme soll in mehreren Bauabschnitten stattfinden, eine Umleitung ist ausgeschildert.