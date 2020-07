Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Bienen bei der Arbeit zugeschaut

„Ich fand Brieftauben schon immer faszinierend. Bienen aber sind noch besser“, erklärt Steffen Schäfer seine Begeisterung für die fleißigen Sammler. Im vergangenen Jahr war er auf das Thema gestoßen, eignete sich viel Wissen an und legte sich drei Bienenvölker sowie das notwendige Zubehör zu. In diesem Jahr kam er auf die Idee, seine Begeisterung zu teilen. Im Internet besorgte er sich eine Anleitung zum Bau von Schaukästen und fertigte sie an. Nach Absprache mit Bürgermeister Norbert Schmidt stellte er sie am Friedhof und „Am Jordan“ auf. Den Mädchen und Jungen des Kindergartens gewährte er jüngst einen Einblick. Die emsigen Arbeitsbienen zogen die Blicke auf sich. Dass selbst die Königin zu bestaunen war, hinterließ viel Eindruck. Eine Freude für Steffen Schäfer, dessen Anliegen es ist, den Kindern die Natur näherzubringen. Natürlich ließ er die Mädchen und Jungen den von Vogelsberger Wiesen, Bäumen und Blüten stammenden Honig auch verkosten.

