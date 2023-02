Blumige Grüße aus Weißensee sendet Gerhard Dallmann aus Weißensee. Er fotografierte Winterlinge in Weißensee.

Den Frühling in Weißensee eingefangen

Weißensee. Leser Gerhard Dallmann hat Winterlinge und Schneeglöckchen in Weißensee fotografiert.

Blumige Grüße aus Weißensee sendete unser Leser Gerhard Dallmann, der in seiner Heimatstadt die ersten Boten des nahenden Frühlings fotografisch eingefangen hat.

Blumige Grüße aus Weißensee sendet Gerhard Dallmann aus Weißensee. Er fotografierte Schneeglöckchen in Weißensee. Foto: Gerhard Dallmann

In der kommenden Woche, am 1. März, beginnt der Lenz zumindest schon einmal meteorologisch. Die Winterlinge und Schneeglöckchen fotografierte Gerhard Dallmann in den vergangenen Tagen. Sie sind bei diesem grauen Wetter Balsam für die Seele.

Wenn auch Sie schöne Motive im Landkreis Sömmerda fotografiert haben, schicken Sie sie gern per E-Mail und unter Angabe Ihres Namens, Wohnortes und ein paar Informationen zum Bild an soemmerda@funkemedien.de.