Annett Kletzke freut sich aufs Müllsammeln in Familie.

Gute Aktionen müssen geteilt werden. Das tue ich gern. Über die sozialen Medien ruft die Plattform „Let’s Do It Thüringen – Thüringenmacht.de“ derzeit zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf. In der Zeit vom 21. bis 28. März läuft die Aktion „#Lieblingsweg“. Klar ist, dass aufgrund der aktuellen Situation kein großer gemeinsamer Frühjahrsputz stattfinden kann.