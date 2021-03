Denkmale vor Ort und digital

Ilona Stark über die Präsentation historischer Bauwerke

Wie in jedem Jahr ruft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auch in diesem Frühjahr ehrenamtliche und hauptberufliche Denkmalpfleger auf, sich am Tag des offenen Denkmals zu beteiligen und am 12. September 2021 historische Bauwerke zu zeigen. Geschehen soll dies sowohl vor Ort als auch digital, heißt es. Ab sofort laufe die Anmeldung online unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter. Anmeldeschluss ist der 31. Mai.

In diesem Datum liegt zumindest für die analoge Variante ein kleines Problem, denn wer kann Ende Mai schon sagen, wie die Corona-Lage im September ist. Wer sicher gehen will, weicht auf die digitale Version aus. Im vergangenen Jahr war das auch schon so. Da gab es am Denkmaltag lediglich eine Präsenzveranstaltung auf Schloss Beichlingen. Auf der Denkmaltag-Website konnte man zudem die Restaurierung der nördlichen Patronatsloge der St.-Kilian-Kirche Ottenhausen und des Kanzelaltars der St.-Michael-Kirche in Haßleben visuell nachvollziehen.

Für dieses Jahr planen bereits der Orgelförderverein Coudraykirche Rastenberg ein Benefizkonzert zum Tag des Offenen Denkmals und die Sparkassenstiftung Sömmerda ein Konzert in der Reihe „hör-mal im Denkmal“.

Ich bin gespannt, was bis Ende Mai noch hinzu kommt.