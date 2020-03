Der Biber macht sich im Landkreis Sömmerda breit

Etwas merkwürdig sehen die vielen Stämme im Sömmerdaer Martinipark schon aus, die an und in der Unstrut liegen. Dass hier keine Säge am Werk war, sieht man sofort. Es waren Zähne, die die Bäume zunächst gefällt und dann die Rinde abgeknabbert haben. Dass das an immer mehr Stellen entlang des Flusses der Fall ist, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich der Biber wieder im Landkreis Sömmerda breitmacht.

Vor etwa fünf Jahren wurde der erste Nager an einem toten Seitenarm der Unstrut zwischen Sömmerda und Schallenburg gesichtet. Ursprünglich kam der wohl aus der Saale bei Jena, vermuten Experten. Inzwischen hat jener Biber anscheinend einen Partner gefunden und sich fleißig vermehrt.

Die Mitglieder des Nabu-Kreisverbandes wissen mittlerweile von zwei Biberburgen an der Unstrut im Landkreis. Dass die sicher auch von mehreren Tieren bewohnt werden, davon geht der Nabu-Vorstandsvorsitzende Detlev Schneider fest aus. Auch in der Lossa und in der Wipper sollen schon Biber entdeckt worden sein. Wie viele Tiere es inzwischen genau sind, das vermag Schneider nicht zu sagen.

Bereits mehrfach hatte auch die Sömmerdaer Feuerwehr schon, zumindest indirekt, mit den Nagetieren zu tun. Erst am vergangenen Wochenende meldete sich ein besorgter Spaziergänger vom Ufer der Unstrut aus bei der Einsatzleitstelle, weil er einen Baum entdeckt hatte, der von allen Seiten angeknabbert war. Der Spaziergänger fürchtete, dass dieser umstürzen könnte, weshalb die Einsatzkräfte daraufhin genau prüften, ob die Standfestigkeit des Stammes noch gegeben ist. Und das ist sie offensichtlich, denn die Feuerwehr fällte den Baum nicht.

Im Sömmerdaer Martinipark weisen gleich mehrere Bäume an verschiedenen Stellen am Flusslauf Fraßstellen von Bibern auf. Nabu-Verbandschef Detlev Schneider freut sich, dass die Tiere im Landkreis wieder heimisch geworden sind. Foto: Jens König

Das sei auch nur im äußersten Notfall möglich, berichtet Daniel Voigt von der Sömmerdaer Feuerwehr. Denn sobald ein Biber einen Baum annagt, steht der, genau wie der Biber selbst, unter Naturschutz.

Dass Fraßstellen derzeit an vielen Stellen entlang der Unstrut zu sehen sind, liegt daran, dass sich die Biber im Winter vor allem von Baumrinde ernähren, berichtet Detlev Schneider. Bevorzugt die von weichen Hölzern, wie zum Beispiel Weiden. Wird es draußen wieder wärmer, steigen die Tiere auf Wasserpflanzen als Grundnahrungsmittel um.

Zum Burgenbauen nutzen die Biber das Holz aus dem Martinipark nicht, da ist sich der Nabu-Chef sicher. Die Burgen liegen versteckt und fernab von Stadt und Bevölkerung, berichtet er. Nachdem sich jahrzehntelang im Landkreis nicht ein einziger Biber hat blicken lassen, verbreiten sie sich nun stetig. Einmal im Jahr bekommen Biber Nachwuchs, weiß Schneider. Die Jungen bleiben dann etwa zwei Jahre bei ihren Eltern, bevor sie sich ihr eigenes Revier und einen geeigneten Partner suchen.

Weil so immer mehr Tiere im Landkreis heimisch werden, haben zwei Mitglieder des Nabu kürzlich eine Ausbildung zum sogenannten Biberberater gemacht. Tim Schneider und Mario Schreiber haben sich in der Naturschutzarbeit nun voll und ganz dem Biber verschrieben. Ihre Aufgaben: Zwischen Mensch und Biber vermitteln und in Konfliktfällen beratend zur Seite stehen.

Bisher, sagt Mario Schreiber, habe sich noch niemand über die kleinen Nager beschwert. „Weder beim Nabu, noch beim Umweltamt“, berichtet der Experte. Irgendwann aber werden Konflikte unvermeidlich sein. Eben auch, weil die Zahl der Tiere kontinuierlich steigt. Nagen sie dann an Bäumen, die in Privatgärten stehen und die die Eigentümer viel Pflege gekostet haben, könnte es schwierig werden. Ist in den Stamm erst mal ein Ring geknabbert, überlebt der Baum das in den seltensten Fällen.

„Es gibt aber Möglichkeiten, solche Bäume zu schützen“, so der Biberberater. Zum einen können sie mit einem Mittel eingestrichen werden, mit dem sich eine Kruste bildet, durch die selbst Biberzähne nicht dringen. Ein handelsüblicher Drahtzaun tut es aber ebenfalls.

„Sicher verursacht der Biber Schäden“, sagt Mario Schreiber. „Er trägt aber auch einen großen Teil zur Renaturierung unserer Region bei.“ Für solch aufwendige Projekte bezahlen Kommunen mitunter sehr viel Geld und meistens sehe es trotzdem künstlich aus. Die Nagetiere übernehmen das völlig kostenlos. „Und deswegen sollten wir froh sein, dass der Biber den Weg in unsere Region zurückgefunden hat.“