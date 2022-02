Der Frühling grüßt im Kölledaer Museumsgarten

Winterlinge und Schneeglöckchen blühen im Museumsgarten in Kölleda.

Während sich Rosen, Minze, Kräuter und Iris im Kölledaer Museumsgarten derzeit im „Winterschlaf“ befinden und wohl noch ein paar Wochen brauchen werden, um wieder ans Tageslicht hervor zu kommen, stehen Winterlinge und Schneeglöcken schon in prächtiger Blüte. Eine wahre Augenweide für alle, die sich nach ein bisschen Farbe in diesen grauen Tagen sehnen. Der Museumsgarten, der im Stil der Goethe-Zeit hinter dem Heimatmuseum am Roßplatz angelegt wurde, ist bereits jetzt einen Besuch wert.