Schlägt man die Ausgabe Sömmerda der Zeitung „Das Volk“ aus den ersten Oktobertagen 1989 auf, finden sich folgende Nachrichten darin:

Am 2. Oktober erhält das Kollektiv des VEB Kombinat Robotron Büromaschinenwerk „Ernst Thälmann“ Sömmerda aus den Händen des DDR-Ministers für Elektrotechnik/Elektronik ein Ehrenbanner für hervorragende Leistungen am 3. Oktober wird ein Trabant 601 mit Baujahr 1981 im Anzeigenteil der Zeitung zum Preis von 9000 Mark angeboten; die SED-Kreisleitung begeht am 4. Oktober mit einer Vorab-Festveranstaltung den 40. Jahrestag der DDR und am 7. Oktober wird der „Republik-Geburtstag“ mit zahlreichen Veranstaltungen in den Orten des Landkreises begangen.

Aber ganz andere Geschehnisse sind im Herbst 1989 von Bedeutung: Bürger aus dem Landkreis sind zu diesem Zeitpunkt an der massiv angewachsenen Fluchtbewegung aus der DDR beteiligt. Bereits ab Juli 1989 verlassen sie ihre Wohnungen und Arbeitsplätze über die Grenze in Ungarn oder versuchen, ihre Ausreise in der BRD-Botschaft in Prag zu erzwingen. Das Ignorieren dieser Fluchtbewegung ist Anlass für Kirchenvertreter, die falsche und fehlende Berichterstattung der DDR-Medien bei den SED-Mächtigen anzuprangern.

Kirchenvertreter kritisieren DDR-Medien

Am 5. Oktober 1989 wendet sich der Pfarrkonvent des Kirchenkreises Sömmerda der Evangelischen Kirche mit einem Protestbrief an die SED-Kreisleitungen in Sömmerda und Artern. Darin kritisieren die Kirchenvertreter die Berichterstattung in den DDR-Medien. Im Brief heißt es unter anderem: „Wir sind betroffen und tief bewegt, daß Tausende junger Menschen die DDR verlassen haben, und viele die die DDR noch verlassen wollen. Das ist eine Situation die uns bedrückt. Mit Befremden haben wir die Berichte darüber in den Medien der DDR gehört, gelesen und gesehen.“ Der Protestbrief wird von 21 Pfarrerinnen und Pfarrern des Kirchenkreises Sömmerda unterzeichnet.

Am Abend des 5. Oktober 1989 hängt Pfarrer Gisbert Stecher dieses Plakat mit der Aufforderung zum Bleiben in der DDR und zum Widerstand in den Schaukasten vor dem Pfarrhaus in Rastenberg. Foto: Sammlung Gisbert Stecher

Am Abend des gleichen Tages hängt Pfarrer Gisbert Stecher im Schaukasten vor dem Pfarrhaus in Rastenberg ein Plakat aus, das zum Bleiben in der DDR und gleichzeitig zum Widerstand gegen das System auffordert.

Mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Kirche sind in oppositionellen Gruppen innerhalb der Kirche, insbesondere im Arbeitskreis Solidarische Kirche und in den neu entstandenen Oppositionsparteien wie „Neues Forum“ und „Demokratischer Aufbruch“ aktiv. Dazu gehören unter anderem Thomas A. Seidel aus Ollendorf und Gisbert Stecher aus Rastenberg. Nach der großen Leipziger Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 organisieren sie in den Kirchen des Landkreises Friedensgebete in Verbindung mit den neuen Oppositionsparteien.

Unmut, verbunden mit der Hoffnung auf Veränderung

Am 11. Oktober 1990 kommt es zur ersten großen Veranstaltung dieser Art in der Kirche von Rastenberg. Dazu hat Pfarrer Gisbert Stecher unter dem Motto „Eine Chance für unser Land – die Reformbewegungen in der DDR“ eingeladen. Es nehmen ca. 300 Menschen teil. Die Menschen äußern ihren Unmut über die Zustände im Land, aber auch die Hoffnung auf Veränderungen. Am Ende der Veranstaltung bekunden 235 Teilnehmer durch ihre Unterschrift den Willen zur Mitarbeit in der Reformbewegung „Neues Forum“.

In den folgenden Tagen gibt es ähnliche Protestveranstaltungen in den Kirchen von Guthmannshausen, Hardisleben und Kölleda. Sie werden neben Gisbert Stecher vom Sömmerdaer Superintendenten Manfred Wiefel und dem Vikar Stefan Ibrügger aus Guthmannshausen organisiert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Protestaktionen setzen sich dabei durchaus der Gefahr von Repressionen und Verhaftungen aus, denn die Aktionen in den Kirchen werden von Staatssicherheit und Volkspolizei überwacht. Insbesondere Gisbert Stecher befindet sich schon seit Längerem im Focus der Staatssicherheit.

Ab Ende Oktober verlassen die Menschen im Landkreis dann das schützende Dach der Kirchen und bekunden offen ihren Willen, Veränderungen in der DDR herbeizuführen. Am 29. Oktober 1989 in Rastenberg und am 1. November 1989 in Sömmerda finden im Anschluss an Friedensgebete erste Demonstrationen statt. In Sömmerda zieht der Demonstrationszug mit mehreren Hundert Menschen auch vor das Volkspolizeikreisamt und die Kreisdienststelle der Staatssicherheit. Die Demonstranten fordern unter anderem die deutsche Einheit und dass SED-Funktionäre für Missstände zur Verantwortung gezogen werden müssen.

Dialog über Sachthemen in den Bürgerforen

Die Auseinandersetzung der Bürger mit SED- und Staatsfunktionären wird im Landkreis aber nicht auf der Straße, sondern in Bürgerversammlungen bzw. Bürgerforen ausgetragen, die in allen Städten und zahlreichen Dörfern stattfinden. Hier werden die Vorsitzenden der Räte der Städte und Gemeinden, des Rates des Kreises und die Funktionäre der SED-Kreisleitung zur Rede gestellt. Nicht immer verlaufen diese Veranstaltungen konstruktiv. Anfänglich geht es zumeist darum, gegenüber den Funktionären Dampf abzulassen. Zunehmend wird aber ein Dialog über Sachthemen bestimmend. Dieser Dialog wird anfänglich noch von den SED-Funktionären gesteuert, die aber zunehmend ihre Dominanz verlieren.

Demonstration am 1. November 1989 in Sömmerda mit Forderungen der Demonstranten auf selbst angefertigten Transparenten. Foto: Kreisarchiv Sömmerda, Sammlung Meister

Maßgeblich für diese Entwicklung sind drei große Bürgerforen in Sömmerda, am 30. Oktober sowie am 2. und 12. November 1989, an denen jeweils mehrere Hundert Menschen teilnehmen. Auf dem Bürgerforum am 2. November wird vom damaligen Sömmerdaer Bürgermeister Manfred Hölzer der Vorschlag zur Bildung von Arbeitsgruppen zu einzelnen Sachthemen unterbreitet. Dieser Vorschlag wird umgesetzt, und es entstehen Arbeitsgruppen auf städtischer und kreislicher Ebene zu den Themen Demokratie im Sozialismus, Zukunft des Bildungssystems, Umweltschutz, Bauplanung und Gesundheitswesen. Durch die Arbeitsgruppen entwickelt sich eine basisdemokratische Diskussionskultur, die breite Bürgerbeteiligung ermöglicht und als Gegenentwurf für die in dieser Zeit noch SED-dominierten Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und Kreistage dient, die die Entwicklung weitgehend sprachlos abwarteten. Im Ergebnis ihres Wirkens legen die Arbeitsgruppen in kurzer Zeit Konzepte und Resolutionen vor, die breit diskutiert werden und die Vertretungen der Gemeinden, Städte und des Kreises zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig bilden die Arbeitsgruppen eine Vorstufe der „Runden Tische“, die Anfang Dezember 1989 auf lokaler Ebene ihre Arbeit beginnen.

Für die öffentliche Diskussion steht ab Ende Oktober schließlich auch die eingangs erwähnte Tageszeitung „Das Volk“ zur Verfügung. Auf massiven Druck der Bürger wird ihre Berichterstattung jetzt offener, auch wenn sie noch immer den Untertitel „Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Erfurt“ trägt.

Am 8. November 1989 beginnen die Arbeitsgruppen ihre Tätigkeit. Einen Tag später wird die Grenze zwischen der DDR und der BRD sowie innerhalb Berlins geöffnet. Der Prozess der demokratischen Erneuerung ist damit auch im Landkreis Sömmerda unumkehrbar geworden.