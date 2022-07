Der Hund am Himmel

Jens König über sonderbare Entdeckungen im Luftraum

Der Versuch neulich, den Grund meines naselaufenden Übels zu erspähen, war naturgemäß schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mit ihren 15 bis 100 Mikrometern sind die umherfliegenden und es gerade auf die Spitze treibenden Gräser- und Wegerich-Pollen viel zu klein, um sich mit bloßem Auge auf die Schliche kommen zu lassen. Währen ich so zum Himmel schaute und vor mich hin nieste, dachte ich mir, dass wenn die Pollen zu klein sind, es ja auch größere Dinge zu begucken gibt. Schon zeigten mir jagende Rauchschwalben ihre Kunststücke und schwatzten dabei.

Eine Boeing 777-206, die, wie mir die Flugstatus-App meines Handys zeigte, 6.11 Uhr im indischen Bangalore startete und auf dem Weg nach Amsterdam war, zog zwei dicke weiße Striche ins Himmelsblau. Zwischendurch schien ein herannahender Rotmilan mit einem lauten Warnruf sein Territorium gegen einen weißen Hund ohne Leine (die Anderen am Tisch hielten ihn für eine meiner Albernheiten) zu verteidigen, mit dem der Wind spielte, bis er wieder eine kleine Wolke war. Schon nahte der nächste zweistrahlige Düsenflieger von der Airline „Emirates“, der aus Dubai kam und später in Glasgow landete. Der konnte solche Kondensstreifen nicht. Ob das an der Antriebstechnik lag, der Flughöhe oder vielleicht sogar diejenigen noch mehr verwirrt, die diese Abgase ohnehin für Chemtrails halten? Wer weiß!

Während Augen und Nasenschleimhäute bei meinen Beobachtungen weiter anschwollen, gewann ich den Eindruck, dass trotz des Flugchaos wegen des Personalmangels an vielen Airports und weltweit steigender Coronazahlen der Blechvogel-Verkehr in Schloßvippachs Luftraum ziemlich stark zugenommen hat. Als sich ein Trupp Stare im Tiefflug vor einem lauten Geräusch erschrak und sich synchron erleichterte, habe ich die Luftraumbeobachtung eingestellt und mich wegen eines Heuschnupfen-Medikaments in Richtung Apotheke aufgemacht.