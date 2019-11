Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der kleine Muck eilt zum 13. Märchenfest nach Kölleda

Mit einem wunderschönen Märchenspiel über einen Kaufmann, der das Glück suchte, verzauberte das Kieck-Theater aus Weimar seine kleinen und großen Gäste. Cornelia Thiele und Thomas Kieck gaben am Samstagnachmittag das orientalische Stück „Der kleine Muck“ in der Stadtbibliothek Kölleda. Für reichlich Unterhaltung sorgten die Bücherei und der Verein „Gemeinsam für Kölleda“ auch nach der Aufführung. Da gab es ein „Tischlein deck dich“, Märchenrätsel an zehn Stationen und ein fantasievolles Schminken der Märchenfreunde.Foto: Jens König