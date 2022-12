Der Landkreis Sömmerda geht mit Tierweihnacht und Konzerten in den vierten Advent

Landkreis. Mit musikalischen und filmischen Angeboten wird die Vorfreude auf das Fest zelebriert.

Auch das vierte Adventswochenende hält verschiedene Veranstaltungen – natürlich mit Vorweihnachtsflair – bereit.

Illusion an der Spiegelarche

Am Samstag und Sonntag können von 14 bis 18 Uhr Kunstwerke der Ausstellung Illusion rund um die Spiegelarche in Roldisleben noch einmal angesehen werden. Parallel dazu werden im Spiegelsaal einige der Kurzfilme gezeigt, die während des Spiegelkinos zu sehen waren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Glühwein, Punsch, Bratapfel, Waffeln und Quiche.

Weihnachtsmarkt in Baumschule

Baumschulen-Chef Bastian Wulf lädt am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf das Gelände an der Weißenburg in Sömmerda ein. Neben Selbst-Hand-Anlegen beim Baumsägen (jeweils ein Euro pro Baum geht an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz) ist ein Bummel an den Ständen verschiedener Handwerker möglich. Natürlich fehlen in der großen Scheune Weihnachtsmann, typische Speisen und Getränke sowie Musik nicht.

Tierweihnacht auf Weißenburg

Tierfreunde sind am Samstag ab 14 Uhr ins Tierzentrum auf der Weißenburg in Sömmerda zur traditionellen Tierweihnacht eingeladen. Bis gegen 18 Uhr können alle Gäste mit dem Tierheim-Team ins Gespräch kommen, und natürlich stehen die tierischen Bewohner im Mittelpunkt.

Konzert in der Kleingartenanlage

Am Samstag um 20 Uhr beginnt ein Live-Konzert mit der Gothaer Band „Bodensatz“ im Vereinsheim der Kleingartenanlage „Drei Rosen“ in der Schallenburger Straße in Sömmerda. Eine Mischung von irischer, aber auch deutscher und internationaler Kneipenmusik sowie weihnachtliche Klänge sind angesagt. Dazu gibt es irisches Bier und Whisky sowie ein kleines Speiseangebot. Karten können noch unter Telefon: 01772630574 erworben werden.

Einladung zum Mitsingen

Im Weißbarth-Haus in Ostramondra darf am Sonntag ab 14.30 Uhr gesungen werden. Der Tenor Alexander Voigt als Solist und Kinder aus dem Dorf gestalten das Programm in dem Objekt des Heimatvereins Ostramondra/Rettgenstedt und laden bei diesem auf dem Hof geplanten Weihnachtskonzert zum Mitsingen ein.

„Ziehen Sie sich bitte warm an, dann ist das kein Problem“, so der Verein. Auch Glühwein werde reichlich ausgeschenkt.

Der Eintritt und die Getränke sind frei, Spenden sind erwünscht. Und wer das Finale zur Fußball-WM sehen will, kann dies nach dem Konzert ebenso im Weißbarth-Haus tun.

Zwei Chöre in der Kirche

Am Sonntag ab 16 Uhr musiziert der Männergesangverein Sömmerda mit seinen beiden Chören in der Petrikirche der Kreisstadt und verspricht ein weihnachtliches Programm. Der Männerchor und der Gemischte Chor wollen mit ihren ausgesuchten Liedern in dieser Zeit Freude in die Herzen der Zuschauer bringen.

Kino im Erfurter Tor

Der Verein „Kultur im Sinn“ lädt am Sonntag ins Erfurter Tor in Sömmerda zu einem Kinonachmittag ein. Der Film beginnt um 16 Uhr, gezeigt wird der Streifen „Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“ – eine Komödie für die ganze Familie. Einlass in das kleine Kino mit 30 Sitzplätzen ist ab 15.30 Uhr geplant.

Schon ab 14.30 Uhr gibt es Glühwein, Kinderpunsch und frische Waffeln.