Der Landkreis Sömmerda ist am Wochenende fest in Narrenhand

Line-Dance-Schnupperkurs

Kleinneuhausen Einen Schnupperkurs im Line Dance gibt es am Sonntag in Kleinneuhausen. Von 15 bis 18 Uhr können im Saal der Gaststätte „ Am Park“ in Kleinneuhausen erste Schritte versucht werden. Außerdem warten Kaffee und Kuchen. Die Devise lautet: Einfach reinschauen und Spaß haben. Vorkenntnisse oder eine Anmeldung sind nicht erforderlich.



Narrenzeit im Ratskeller

Schloßvippach. Unter dem Motto „Konto leer, Flaute im Bett – beim Vippacher Fasching bebt das Parkett“ erwartet die Gäste des Schloßvippacher Carnevalvereins 1958 in dieser Saison ein tolles Programm, verspricht die Vereinsvorsitzende Yvonne Bursch. Folgende Termine stehen nun an: 8. Februar, 14.33 Uhr, Kinderfasching mit Spiel und Spaß und 20.11 Uhr Prunksitzung mit Programm des SCV, anschließend Party mit „World of Beats“; 9. Februar, 15.11 Uhr, Dämmerschoppen mit Programm des SCV und Gastvereinen.





Kinderfasching und Abendparty

Schillingstedt. Der längst bei allen Generationen beliebte Kinderfasching des Schillingstedter Carneval Vereins wird am Sonntag auf dem Saal stattfinden. Bereits am Samstag gibt es den zweiten Faschingsabend. Kartenbestellungen sind telefonisch unter (03635) 40 12 49 möglich.





Zum 3. Mal närrischer Abend

Kannawurf. Bereits der 3. Büttenabend steht am Samstag in Kannawurf an. Der Kannawurfer Karnevalsverein freut sich ab 19.30 Uhr auf das närrische Volk im Saal.





Büttenabende und Kinderzeit

Orlishausen. Der Faschingsclub Orlishausen lädt am Freitag um 20 Uhr zum 1. Büttenabend ein. Am Sonnabend ist der 2. Büttenabend an der Reihe. Die Jüngsten können sich auf den Kinderfasching ebenfalls am Samstag ab 15 Uhr freuen. Alle Feiern finden in der Gaststätte „Zur Tanne“statt.





Seniorenfasching und Partyabend

Battgendorf. Der Faschingsverein Battgendorf schunkelt sich am Samstag ab 14 Uhr zum Rentnerfasching mit gemütlichem Kaffeetrinken warm. Am Abend steigt bereits die 2. Abendveranstaltung. Programmbeginn ist 20.11 Uhr. Im Anschluss findet eine Faschingsparty statt. Spaß und Spiel gibt es am Sonntag zum Kinderfasching. Los geht es um 15 Uhr.





Karibikflair im Weißen Ross

Tunzenhausen. „Karibik, Rum und pralle Busen – alles hier in Tunzenhusen“ lautet das Motto, mit dem der Faschingsclub Tunzenhausen seine Gäste am Samstag um 20 Uhr zum 1. Faschingsabend im Saal „Zum Weißen Ross“ begrüßt.





Spektakel im Lindeneck

Eckstedt. Die Eckstedter Narren laden am Samstag bereits zu ihrer 2. Hauptveranstaltung ein. Das Spektakel beginnt um 20.11 Uhr im Lindeneck in Eckstedt.





Faschingsabend im Landgasthof

Schwansee. Nach Schlüsselübergabe und Kinderfasching steht in Schwansee der 1. Faschingsabend an. Gefeiert wird am Samstag ab 20.11 Uhr im Landgasthof in Schwansee.





Gastspiel der Sömmerdaer Narren

Leubingen. Der Sömmerdaer Carnevalclub sorgt am Samstag ab 20.11 Uhr für gute Stimmung im Bürgerhaus in Leubingen.





Fantastisches am Samstagabend

Buttstädt. In eine Fantasy-Welt entführen die Mitglieder des Faschingvereins 1888 Buttstädt die Gäste am Samstag. Um 19.11 Uhr startet die erste Abendveranstaltung.



Halli Galli im Obstbausaal

Kindelbrück. Mit einer Halli-Galli-Disco-Party eröffnet der Kindelbrücker Carneval Club die heiße Faschingsphase am Samstag. Ab 21 Uhr kann im Obstbausaal das Tanzbein geschwungen werden. Am Sonntag können hier ab 14.11 Uhr die Rentner schunkeln und einen vergnügten Nachmittag erleben.





Zweiter Taubenmarkt im Rittergut

Kölleda. Auf dem Rittergut in Kölleda findet am kommenden Samstag der zweite Taubenmarkt der Saison statt. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr können Hühner, Tauben, Gänse, Enten, Rebhühner, Fasane, Perl- und Truthühner, Wachteln und Zwergwachteln, aber auch Kaninchen und Zwergnager gezeigt, gehandelt und getauscht werden.