Ein Sömmerdaer entrinnt dem plötzlichen Herztod

Sömmerda. Ein Sömmerdaer entkommt dem plötzlichen Herztod und kann reanimiert werden. Wie das dank Erster Hilfe gelang.

Dem plötzlichen Herztod im letzten Moment von der Schippe zu springen, schaffen wahrlich nur wenige Menschen. Vor allem nicht ohne solch professionelle Hilfe, wie sie ein Sömmerdaer erfuhr und durch die ihm so viel Lebensqualität vergönnt bleibt, wie kaum einem anderen, der eine derart bedrohliche Situation überstand. Denn die Chancen dafür sinken in wenigen Minuten auf Null.

Beim DRK Kreisverband Sömmerda/Artern wird der sichere Umgang mit Defibrilatoren geschult. Katrin Bendleb-Herget zeigt ein solches Gerät. Foto: Jens König

Zwei von denen, die sich — teils bruchstückhaft — an die Rettung vor einem solch todbringenden Ereignis erinnern können, sind die Sömmerdaer Anni (68) und Gerhard Hense. Der heute 71-jährige Gerhard Hense hatte riesiges Glück im Unglück und die beste Erste Hilfe, die man sich für jemanden wünschen kann, dessen Herz plötzlich nicht mehr schlagen will.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als die beiden am Abend des 19. Januar 2019 Rüdiger Hoffmanns neues Comedy-Programm erleben wollten. „Alles Mega – Gut ist nicht gut genug“ nannte es der Künstler und meinte ganz sicher keinen Herzinfarkt und Ereignisse wie an diesem Abend damit.

Herz versagt ohne Vorwarnung plötzlich seinen Dienst

Zum Veranstaltungsort, dem Volkshaus in Sömmerda, hatten es die Henses eigentlich nicht weit. Weil es sehr kalt und Gerhard Hense an dem Abend schlecht zu Fuß war, entschieden sie sich dennoch, das Auto zu nehmen und stellten es auf dem Parkplatz am Busbahnhof ab. Bis zum Volkshaus waren es von dort nur noch ein paar Schritte, erinnert sich Gerhard Hense, der bis dorthin noch fit war wie ein Turnschuh. Alles war im grünen Bereich, die Freude auf die Veranstaltung groß und keiner der Beiden dachte je in kühnsten Träumen daran, das sowas gleich passieren wird.

Gut gelaunt waren die beiden auch noch, als sie das Foyer betraten und Gerhard Hense zu seiner Frau sagte, „gehe doch schon mal vor, ich bringe noch schnell die dicken Sachen zur Garderobe und hole uns ein Glas Wein.“

„Die Zeit, die er weg war, kam mir fast wie eine Ewigkeit vor“, sagt Anni Hense. Weil, wie sie sich erinnert, keine Garderobiere da war und es dort ein bisschen zuging wie im Taubenschlag, dauerte es also länger. Das wusste Hense und beunruhigte das erstmal nicht. Etwas später aber dann doch. Zweifel kamen und Fragen, warum das solange dauert. Vielleicht hat ihn jemand aufgehalten und er ist noch im Gespräch, beruhigte sie sich. Die Zeit wurde langsam knapp und Gerhard kommt und kommt nicht. „Also fasste ich den Entschluss, ihn abzuholen und lief meinem Mann entgegen in Richtung Garderobe“, sagt sie. Für das Glas Wein, das sie vorher trinken wollten, sei es fast zu spät gewesen.

„Von Weitem sah ich es schon und ahnte Schlimmes. Ich lief auf eine weiße Wand zu, die immer größer wurde und aufgeregte Leute — mir wurden ganz mulmig“, erinnert sie sich. Die Mitarbeiter haben den Schaulustigen die Sicht versperrt. „Ihr Mann ist umgefallen“, rief jemand und „ein Rettungswagen kommt gleich.“ Anni Hense konnte sehen, wie zwei Mitarbeiter des Volkshauses ihrem bewusstlosen Mann Hilfe leisteten.

„Das wir diese Geschichte gerade jetzt erzählen, liegt an einem Zeitungsartikel den wir neulich in der Thüringer Allgemeine lasen, in dem es um automatisierte externe Defibrillatoren (AED) geht“, sagen die Henses. Zum einen wurden beim Lesen Erinnerungen wach und zum anderen will das Ehepaar aus Erfahrungen sprechen und mahnen, wie wichtig ausgebildete Ersthelfer sind aber eben auch diese lebensrettenden AEDs, die eigentlich, weil der plötzliche Herztod jeden treffen kann, überall in öffentlichen Räumen (in einigen Ländern sogar Pflicht) vorhanden sein sollten“, sagt das Ehepaar.

„Für mich wäre ja die Geschichte, an die ich mich, weil mir schwarz vor Augen wurde und ich das Bewusstsein verlor, nur bis zum Weg in die Garderobe erinnern kann, eigentlich schon zu Ende gewesen.“, sagt Hense.

Dass er sein Leben André Haufe-Ludwig verdankt, der mit seinem Technikerkollegen gleich zur Stelle war und Henses Leben rettete, hat er, wie er sagt, erst Wochen später erfahren, als er aus dem Koma erwachte. „Das war ein riesiges Glück für mich“, sagt er .

Von seinem Herzstillstand, der Ersten Hilfe, die auch deshalb erfolgreich war, weil Haufe-Ludwig ausgebildeter Ersthelfer ist, erst einen Auffrischungslehrgang absolviert hatte und ein Defibrillator in Reichweite war, erfuhr Hense erst viel später im Krankenhaus. Auch davon, dass sich die beiden nicht nur um ihn, sondern auch um seine verzweifelte Frau gekümmert haben, dass nach acht Minuten der Rettungswagen eintraf, er auf dem Weg zum Krankenhaus nach Erfurt noch zweimal kollabierte und zehn Tage im Koma lag.