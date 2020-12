Der Unbestechliche aus Kölleda grüßt von der Spitze

Der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und auch der zweite Lockdown konnten dem Optimismus an der Börse nicht die Luft nach oben nehmen. Dies spiegelt sich auch in der Wertpapierauswahl der Siegerteams im Planspiel Börse 2020 der Sparkasse Mittelthüringen wider. Diese setzten auf Werte wie Tui, Deutsche Lufthansa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA oder Snap und verliehen so ihrer Hoffnung auf baldige Normalisierung Ausdruck, informierte das Geldinstitut.

In der Depotgesamtwertung steigerte das Team Rocket 56789 vom Gymnasium Johann Gutenberg in Erfurt sein Startkapital von 50.000 Euro auf 67.146,22 Euro und setzte sich damit an die Spitze. In der Nachhaltigkeitsbewertung, bei der speziell die Erträge mit nachhaltig eingestuften Wertpapieren ausgewertet wurden, siegte das Team „???“ von der Berufsbildenden Schule Andreas Gordon in Erfurt.

In der Lehrerwertung landete das Team Runner vom Goethe-Gymnasium Weimar mit einem Depotwert von 58.220,73 Euro auf dem ersten Platz. In der Nachhaltigkeitswertung bei den Lehrern siegte das Team Der Unbestechliche vom Professor-Fritz-Hofmann-Gymnasium Kölleda mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 5.043,58 Euro, teilt die Sparkasse Mittelthüringen mit.