Die Nadeln sind weich, wenn man sie zwischen den Fingern reibt, riecht es nach Wald, Tanne und Weihnachten. Vor dem Rathaus in Sömmerda steht seit Montagmorgen ein nadeliges Gewächs. Ein großer, edler Baum – eine Colorado-Tanne –, der diesjährige Weihnachtsbaum, der die bevorstehende Weihnachtszeit einläutet.

Im Liegen rollt die Tanne auf den Platz vor dem Rathaus. Ein Kran richtet sie auf, sie schwingt durch die Luft über das Loch im Boden, das sich nur zweimal im Jahr öffnet. Die Hülse, in der der Weihnachtsbaum schließlich versenkt wird, ist nur dafür da, den Maibaum, und, in der Weihnachtszeit, die Tanne zu halten.

Gespendet hat den Weihnachtsbaum Familie Reiter aus Weißensee. Rund zehn Meter hoch ist der Baum und etwa 25 Jahre alt, schätzt Bastian Wulf von der Sömmerdaer Baumschule Tannen Wulf, die für die Festbäume nicht nur in Sömmerda verantwortlich ist.

Aus dem Garten von Familie Reiter musste die Colorado-Tanne weichen, sie wuchs schon in die Regenrinne des Hauses. Nun hat sie eine neue Aufgabe bekommen, nachdem sie am gestrigen Morgen frisch gefällt wurde.

Der Baum für den Böblinger Platz wurde auf einem Privatgrundstück in Orlishausen gefällt.. Foto: Jens König

Die Trockenheit der vergangenen Jahre sei auch der edlen Tanne anzumerken, erklärt Bastian Wulf. Aber sie sei schön gerade und gleichmäßig gewachsen, habe keine lichten Stellen an den Seiten, die kaschiert werden müssten.

Ursprünglich war die Colorado-Tanne für einen anderen Ort vorgesehen. Welchen, dass will Bastian Wulf aber nicht verraten – damit niemand neidisch werde.

Ihren Lichterschmuck erhaltendie Bäume später

Bevor die Tanne allein auf eigenem Fuße stehen darf, werden erst noch die Kanten am Stamm abgesägt, bevor sie mit Holzkeilen fixiert wird, so dass sie gerade ihre Spitze in den Himmel vor dem Rathaus strecken kann, ohne zu wackeln.

Wann der Tannenbaum geschmückt wird, sei noch nicht klar, sagte Stadtsprecherin Anett Hädrich. Übernehmen würde dies die Firma Beleuchtung- und Elektroanlagen Schümann, die sich auch um die Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus und die leuchtenden Weihnachtssterne in der Stadt kümmern würde.

Welcher Baum als Weihnachtsschmuck für die Stadt geeignet ist, entscheidet nicht nur das Aussehen. Wichtig sind auch die Erreichbarkeit mit dem Kran, und dass der Baum gesund ist.

Auch der zweite offizielle Weihnachtsbaum, der am Montag in Sömmerda gesetzt wird, ist eine private Spende. Die zehn Meter hohe Rotfichte aus dem Garten von Familie Kexel aus Orlishausen ziert für die Weihnachtszeit den Böblinger Platz. Diese sei besonders schmal, damit auch der Bus noch daran vorbeifahren könne, erklärte Bastian Wulf die Wahl.

Sorge, dass in Sömmerda bald alle potenziellen Weihnachtsbäume „abgegrast“ seien, hat Bastian Wulf nicht, denn Bäume wüchsen ja schließlich nach.