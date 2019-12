Nadine Ott hat mit ihrem Sohn Willi am Samstag in der Tannen-Wulf Baumschule eine Blaufichte geschlagen. Nach getaner Arbeit belohnten sich beide mit Glühwein und Cola.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Wunschtannenbaum: Kurvig statt kerzengerade

Für Nadine Ott aus Schallenburg kann Weihnachten kommen. Den Weihnachtsbaum, eine Blaufichte, haben sie und ihr Sohn Willi am Samstag in der Tannen Wulf Baumschule auf der Weißenburg nicht nur ausgesucht, sie haben ihn auch selbst geschlagen. Willi traf die Auswahl. Für ihn müsse ein Weihnachtsbaum interessant sein und Charakter haben. Statt kerzengerade dürfe er ruhig kurvig sein und aus der Reihe fallen. Geschmückt haben sie das Bäumchen am Sonntag mit einer bunten Mischung aus Holz- und Glasschmuck. Lametta kommt nicht an den Baum. Stehen wird er, so lange es geht.

Weihnachtsmarkt auf der Weißenburg seit Jahren ein fester Termin Schon die Woche über hatte Frank Pieper mit einer Nordmanntanne eingedeckt. Zum Weihnachtsmarkt kam er mit seiner Schwester Susanna Höhne dennoch. „Der Markt ist jedes Jahr für uns eine feste Adresse“, sagte er. Über guten Zuspruch zum Markt freuten sich Northild und Volkmar Mummer aus Orlishausen. Viele Stammkunden, aber auch viele neue Gesichter konnten sie an ihrem Glaskunststand begrüßen. Neben kleinen Engeln, Weihnachtskrippen hatten sie mit dem Erfurter Tor für einen Hingucker gesorgt. Ausprobiert hat Norhild Mummer dafür eine besondere Technik. Sie ließ Glas rosten. Monika Axt ließ sich beim Spinnen gern zuschauen. Foto: Jens König Ein Blickfang auf dem Markt war auch Monika Axt aus Kölleda. Ihr Spinnrad stand nicht still, so groß war das Interesse an ihrem Handwerk. Vor allem junge Familien blieben stehen und wollten mehr über das Spinnen erfahren, dass bei ihr im Winter besonders hoch im Kurs stehe. Wolfgang Krämer aus Weißensee dagegen kann zu jeder Jahreszeit schnitzen. „Ich brauche mein kleines Räucherhäuschen und schon bin ich in Stimmung“, erzählte der gebürtige Annaberg-Bucholzer. In der dortigen Schnitzschule hat er das Handwerk gelernt. Zum Weihnachtsmarkt auf die Weißenburg kommt er seit vielen Jahren und schätzt neben der familiären Atmosphäre die interessierte Kundschaft. Nicht anders ist das bei Melanie Zimmermann. Heute ist sie in Orlishausen zu Hause. Das Glasblasen hat sie aber in Lauscha gelernt. Ausschließlich auf dem Weihnachtsmarkt auf der Weißenburg zeigt sie ihr Handwerk und ihre Vielseitigkeit. Traditionellen Baumschmuck fertigt sie genauso, wie Kundenwünsche junger Leute. Unter anderen schwarze Kugeln oder gefrostete Herzen zogen die Blicke auf sich. Wolfgang Krämer hat die erzgebirgische Schnitzkunst von der Pike auf in Annaberg-Buchholz gelernt. Foto: Jens König Anziehungskraft hatte auch der Stand von Roland Fuhrmann aus Westerengel. Der Kettensägen-Schnitzer war mit Pferden, Hirschen, Elefanten und selbst kleinen Frischlingen - allesamt aus Holz geschnitzt - zum Markt gekommen. Er schätze den Austausch und die Kunden, die ihn immer wieder mit neuen Ideen herausfordern. Gut zu tun hatten auch die Mitglieder des Rotary-Clubs Sömmerda. Ihre Waffeleisen standen nicht still. Aber auch mit anderen Köstlichkeiten warteten die Mitglieder auf. Wie Ralph Zühlsdorff berichtete, ist der Markt der Jahresabschluss für die derzeit 28 Mitglieder. Die Gelegenheit nutzten sie auch, um bereits die Werbetrommel für das Entenrennen im nächsten Jahr zu rühren. Die Mitglieder des Rotary-Club warteten mit Köstlichkeiten auf. Foto: Jens König Zufrieden mit dem Wochenende zeigte sich Bastian Wulf, der Geschäftsführer der Baumschule. Er sprach von einer entspannten Atmosphäre, zu der die Musiker von „Easy Tandem“ und die Orlishäuser Blasmusikanten beigetragen haben. Der Run auf die Weihnachtsbäume sei dieses Jahr schon viel eher losgegangen. Erneut hoch im Kurs stehen Nordmanntannen. Aber auch Blaufichten finden ihre Liebhaber. Wer noch keinen Baum hat, muss nicht unruhig werden. Auch heute sowie am Heiligabend bis 12 Uhr können Weihnachtsbäume auf der Weißenburg gekauft werden.