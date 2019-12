Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Detektivischer Spürsinn und viel Fingerspitzengefühl

Sandra Schneiders Faszination für archäologische Fundstücke ist groß. Die aktuellen Ausgrabungen am Leubinger Hügel haben die Grabungstechnikerin des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie vollkommen in ihren Bann gezogen. Ihre Aufmerksamkeit zieht unter anderen ein Gehänge aus Bronze auf sich, das am 12. Dezember im nördlichen Bereich des Leubinger Grabhügels ans Tageslicht kam.

Ein Glücksfall für Archäologen Auch wenn die Bergung wegen des Wetters nicht optimal verlaufen ist, spricht sie von einem Glücksfall. „Alle freigelegten Spätbronzegräber sind beraubt. Auf ein Grab sind wir jedoch gestoßen, das lediglich im Bauch- und Beckenraum gestört war. Der Kopfbereich ist durch eine Keuperlinse unversehrt geblieben“, erklärt sie. Hier stieß sie auf das Gehänge, das sich im Schädelbereich, genauer in Höhe der Ohren, befand. Die Grabungstechnikerin fotografierte und dokumentierte den Fundort, ehe sie Schicht für Schicht das Material abtrug und es sicher für den Transport nach Weimar verstaute. Gemeinsam mit Restauratorin Christine Leßmann versucht sie nun in der Restaurierungswerkstatt des Landesamtes, Licht ins Dunkel zu bringen. Für die Funktion des Gehänges gibt es mehrere Vermutungen. Da es im Bereich des Ohres gefunden wurde, könnte es sich um einen Ohrring handeln. Ebenso könnte es aber auch Haarschmuck oder der Schmuck einer Kappe sein“, erklärt die 43-Jährige. An gleicher Stelle stieß sie auf dünne Bronzeringe. „Sie könnten als Lockenring genutzt worden sein“, vermutet sie. Arbeit mit Pinzette, Skalpell und Schleifgerät Restauratorin Christine Leßmann muss oft auf Mikroskop und Pinzette zurückgreifen. Foto: Jens König Die Informationen vom Fundort saugt Christine Leßmann wie ein Schwamm auf. Nachdem sie die einzelnen Fundstücke in die Datenbank eingegeben hat, geht es ans Fotografieren und Reinigen. Sie nutzt dafür eine Lösung aus Wasser-Ethanol. Danach beginnt die eigentliche Puzzle- und Detektivarbeit, bei der sie unter anderen auf Skalpell, Pinzette, Mikroskop sowie auf Schleifgerät und Sandstrahler angewiesen ist. Mitunter nutzt sie auch Glasfasergewebe, um fragile Einzelteile wieder zusammenzusetzen, damit sie in einem Zusammenhang gebracht und den Archäologen für die wissenschaftliche Aufarbeitung zur Verfügung gestellt werden können. Dass das nicht immer der Fall ist, gibt sie gern zu. „Was nicht zueinander passt, bleibt wie es ist“, sagt die 31-Jährige, die sich in ihrem Studium auf archäologische Restaurierung spezialisiert hat. Die Arbeit beschreibt sie als spannend, könne sie doch dazu beitragen, den Menschen wieder ein Gesicht zu geben, zu zeigen, wie sie gelebt und was für Schmuck sie getragen haben. Neben dem Gehänge ist im selben Grab auch eine Rollenknopfnadel entdeckt worden. Sie befand sich im Bereich des Kiefers. Damit liegt die Vermutung nahe, dass sie mit ihr ein Tuch oder ein Mantel befestigt wurde. Die Nadel hat bereits die gesamten Prozesse durchlaufen. In einem der freigelegten Gräber wurde dieses Gehänge im Bereich des Kopfes gefunden. Jetzt wartet es darauf, restauriert zu werden.. Foto: Jens König Für Mario Küßner, im Landesamt der Gebietsreferent für Nordthüringen, sind die Funde „unspektakulär“. Wie er sagt, sind das Bronzereste, die in jedem der Gräber gefunden wurden. Ob sie von den Grabräubern übersehen worden oder vielleicht absichtlich liegen geblieben sind, ist eine Frage, die es noch zu klären gilt. Eine Vermutung gibt es, dass Familienangehörige die Gräber geöffnet und die Schmuckstücke entfernt haben könnten. „Sie wussten, wo sich die Gräber befunden haben. Außerdem war Bronze kostbar“, erklärt Sandra Schneider. Überzeugt ist sie, dass es sich bei den Toten um höher gestellte Personen gehandelt haben muss. Die Anzahl und die Güte der Bronzeteile geben Grund zu der Annahme. Bedeutsam dagegen ist für Küßner der Zusammenhang zum großen Leubinger Hügel und die Konstanz des Bestattungsortes über Tausende von Jahren hinweg. Sandra Schneider setzt noch eins drauf. „Der Leubinger Hügel gilt als der größte noch weitgehend erhaltene frühbronzezeitliche Grabhügel Mitteleuropas.“ Durch den zweiten Friedhof in unmittelbarer Nähe mit Zentralgrab rücke die Anlage noch mehr in den Fokus. „Es gibt nichts Vergleichbares“, so die Grabungstechnikerin.