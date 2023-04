Ingrid Czentarra sitzt an ihrem Schreibtisch. Auch mit 90 Jahren denkt sie nicht daran, das Unterrichten an den Nagel zu hängen.

Deutschlands älteste Studienkreis-Lehrerin lebt in Sömmerda

Sömmerda. Ingrid Czentarra denkt auch mit 90 Jahren nicht daran, mit dem Lehren aufzuhören.

Ingrid Czentarra ist einfach nicht klein zu kriegen. „Ich habe immer gern unterrichtet“, sagt die Lehrerin für Chemie und Biologie über sich selbst. Am Freitag feierte sie nun ihren 90. Geburtstag. Selbst im hohen Alter gibt Czentarra noch Nachhilfe im Studienkreis Sömmerda und ist mittlerweile die älteste Lehrerin des Unternehmens in ganz Deutschland.

„Chemie war schon immer mein Lieblingsfach“, erzählt Czentarra. Da verwundert es nicht, dass sie das Fach in Verbindung mit Biologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena studierte. Ihren Abschluss machte sie schließlich 1955.

Ausflüge mit Schülern auch in den Ferien

1961 kam sie dann nach Sömmerda an die damalige Pestalozzi-Schule. Dort unterrichtete sie Schüler bis zur zehnten Klasse. Ab 1965 sollte sie dann an der Erweiterten Oberschule lehren. Dafür habe sie ein Fernstudium gemacht, um Chemie auch bis zur zwölften Klasse unterrichten zu können.

Auf ein besonderes Erlebnis aus ihrer Lehrerzeit kann sich Ingrid Czentarra nicht festlegen. Sie sei immer Klassenlehrerin gewesen und oft mit ihren Schülern auch in den Ferien weggefahren, erzählt die 90-Jährige. „Ich hatte einige Klassen, mit denen ich Pferde stehlen konnte“, erinnert sich Czentarra. Nebenbei habe sie zudem Chemie in Abitur-Lehrgängen an der Volkshochschule unterrichtet.

Weniger Bedarf an Chemie-Nachhilfe

1993 ging die Lehrerin in Rente, doch ans Aufhören war nicht zu denken. Nach der Gründung des Studienkreises in Sömmerda 1994 machte Czentarra weiter engagierte sich als Nachhilfe-Lehrerin. Bis heute hilft sie jungen Menschen, Biologie und Chemie zu verstehen und betreut derzeit nur noch zwei Schüler.

„Naturwissenschaften werden nicht mehr gebraucht“, meint Czentarra. Das Niveau sei so gesunken, dass kaum noch Nachhilfe gebraucht werde. Für die 90-Jährige hängt dies auch damit zusammen, dass Chemie in der Oberstufe oft abgewählt werde.

Nachhilfe-Lehrer händeringend gesucht

Czentarras Studienkreis-Kollege Dieter Becker gibt Nachhilfe in Mathe und Physik. Die beiden kennen sich seit Jahren. Auch Becker zufolge ist die Anzahl der Schüler im Studienkreis sehr zurückgegangen. Heutzutage gebe es viel mehr Möglichkeiten und „früher gab es ja nur uns“, sagt er.

„Früher war es ja auch billiger“, wendet Ingrid Czentarra ein. Nicht nur zu wenige Schüler, sondern auch zu wenige Lehrkräfte gebe es im Studienkreis. „Wir versuchen alles, um Lehrer zu bekommen“, so Becker. niemand wolle mehr lehren, dabei gebe es doch genügend Studenten für Lehrämter.

Alter oder Krankheit halten nicht vom Lehren ab

Egal ob nun das Alter oder Krankheit – Ingrid Czentarra hält nichts davon ab, weiterhin zu lehren. Selbst als sie nach einem Beckenbruch kaum noch laufen konnte und nicht mehr die Treppe hinunter kam, ermöglichte sie es einem Schüler, zur Nachhilfe bei ihr zu Hause vorbeizukommen.

„Sie hatte nur Sorge, dass ihr Schüler keinen Unterricht bekommt“, erinnert sich Dieter Becker. Für ihn sei es ein Wunder, dass Czentarra nach nur drei Monaten wieder unterrichtet habe. Die 90-Jährige bleibt beharrlich und will auch in Zukunft ihre Chemie- und Biologie-Kenntnisse an Schüler weitergeben.