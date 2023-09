Diashow in Sömmerda: Für fünf Euro nach Äthiopien

Bodo Steguweit in seinem Garten in Rastenberg.

Sömmerda. Weltenbummler Bodo Steguweit zeigt seine Diashow im Dreyse-Haus.

Für die Diashow „Äthiopien – Klöster, Wüsten und Vulkane“ des Weltenbummlers Bodo Steguweit aus Rastenberg am Donnerstag im Saal der Stadt- und Kreisbibliothek im Dreyse-Haus Sömmerda sind bereits zahlreiche Karten verkauft, informierte Bibliotheksleiterin Anne Schmidt. Der Eintritt für die Veranstaltung der Stadt- und Kreisbibliothek und ihres Fördervereins innerhalb der Kreiskulturwochen koste 5 Euro. Wer am 28. September ab 19.30 Uhr dabei sein möchte, kann sich noch unter Telefon: 03634 / 623092 oder per Mail an bibliothek@dreysehaus.de anmelden und damit einen Platz sichern. Eventuell vorhandene Restkarten gibt es am Donnerstag an der Abendkasse.