Die Helbe bei Greußen mit Sägen und Scheren gefegt

Mehr als 60 Männer und eine Frau können stolz sein auf das, was sie am Samstag zwischen Greußen und Weißensee entlang der Helbe geleistet haben. Sie trafen sich zur zweiten Flussfege. Bei Dauerregen begonnen, endete die Schufterei gegen Mittag mit leichten Sonnenlücken am Himmel.

Eingemummelt in Regenponchos und andere dicke Jacken lauschten sie am Morgen auf dem Parkplatz bei Bettis Schlemmerland den Worten der Angelvereinsvorsitzenden Jens Rothhardt und Holger Puhl. In Stiefeln und Wathosen ging es mit Schaufeln, Astscheren und Motorsägen auf vier Abschnitte des Flusses. Hier kann keine Technik eingesetzt werden, erweiterte René Hartnauer, Bürgermeister von Greußen, die vorgeschlagenen Stellen.

Bis über die Knie versankendie Helfer im Schlamm

An anderen Bereichen hatte der Bauhof Greußen schon am Freitag mit dem Bagger gearbeitet. Überall, wo nun mit Hand gearbeitet werden musste, war das erste Hindernis das tieferliegende Bachbett. Gleich da rutschten die ersten Helfer in den Schlamm oftmals bis zum Knie. Nur mit viel Mühe gelangen ihnen die ersten Schaufelaktionen, während andere vornweg gingen und erst einmal den Lauf vom Bewuchs befreiten.

An den Steilhängen wurde der ausgeworfene Schlamm dann mit Harken weiter nach oben gezogen, damit er nicht zurück in das Bett rutschte. Buschwerk und Kleinstämme wurden auf Haufen gelegt und mit den Fahrzeugen vom Bauhof abtransportiert.

Aber der Schlamm klebte überall, bis ins Gesicht waren die Vordersten in der „Kampflinie“ damit gezeichnet. Zwischen den beiden B4-Brücken war es am schlimmsten. An der Eisenbahnbrücke war mehr als ein halber Meter rauszuholen. Ebenso viel Strauchwerk.

Nach vier Stunden freuten sich alle aufs warme Mittagessen

Am alten Lochstein von 1587, Zulauf für die Lochhelbe, war es besonders steil und schlickig. Unter den vier Brücken konnte keiner arbeiten, da manchmal nur noch 20 Zentimeter Platz waren. Das sollen, so Bürgermeister Hartnauer, demnächst eine Firma und die Eisenbahn selbst alles freispülen.

Während im Mai bei der ersten großen Helbefege im Clingener und Westgreußener Revier sehr viel Zivilisationsmüll geborgen wurde, gab es jetzt kaum diesen Müll. Saugpumpen waren zwar auch hier an den meisten Grundstücken angeschlossen. Leider haben sich gerade diese Be- und Anwohner nicht an der Helbefege beteiligt. Ein Hauseigentümer machte eine Ausnahme, da konnte dank Werkzeug von der Feuerwehr ein Metallzaun demontiert und dann mit dem Bagger gearbeitet werden.

Ein Trupp beseitigte den Bewuchs vor dem Stausee Hängsberg in einem sehr schmalen, dicht zugewachsenen Taleinschnitt. Ein weiterer Trupp ging über Ottenhausen in Richtung Weißensee und reinigte das Bett. Nach gut vier Stunden waren alle durchnässt und erledigt. Sie freuten sich auf das gebratene Mittagessen und die Wärme in den Räumlichkeiten der Feuerwehr in Greußen.

Beide Bürgermeister und Vereinsvorsitzende dankten den Anwesenden für ihren unermüdlichen freiwilligen Einsatz. Auch wenn nächstes Jahr der neue Zweckverband zu arbeiten beginnt, werden solche Aktionen weiter nötig bleiben. Denn der nächste schwierige Bereich, von der Bahnlinie bis nach Clingen, der ist dann, wenn es gelingt, im Frühjahr dran. Auch da ist nur mit der Hand zu arbeiten. Was vor Jahrhunderten per Gesetz den Nutzern und Anliegern abverlangt wurde, das wurde seit über 50 Jahren vernachlässigt und rächt sich nun. Die erholsamen Orte wie die Eisteiche, der Karpfenteich, der Rad- und Wanderweg zum Hängsberg mit Stausee und das Gondelteichgelände in Weißensee hängen einzig und alleine an dieser Lebensader. Kritisiert haben die Weißenseer, dass immer wieder Wasser für die Gärten abgepumpt wird.

Ein ganz besonderer Fund fiel den Flussfegern vor dem Hängsberg in die Hände – vier schwarze Müllsäcke im abgelassenen Bachbett. Einer wurde geöffnet und Papiere mit Namen gefunden. Selbst ein Kontoauszug mit einer verbuchten Lohnzahlung einer Firma aus Feldengel konnte gesichert werden. Wie damit umzugehen ist, wollen die Bürgermeister beraten.