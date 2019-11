Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Katze macht ihren Job

Es geschehen noch Wunder. Fast jeden Tag wird mir ein Geschenk vor die Tür gelegt. Keine Blumen, die bekomme ich persönlich überreicht. Sondern etwas, das manchen jetzt zucken lässt: ein Mäuschen, tot natürlich.

Das morgendliche Ritual gleicht sich. Meine Katze Elli streicht um meine Beine, bis sie ihr Schälchen Milch und das geliebte Futter erhält. Die halbe Nacht war sie wieder unterwegs und begehrt jetzt einen warmen Schlafplatz im Haus. Den hat sich die Jägerin redlich verdient, denn sie hat diese Stadt wieder von einigen Nagern befreit.

Als kleines Kätzchen durfte Elli mit in den Urlaub auf den Bauernhof am Bodensee. „Das wird mal eine gute Mausekatz‘“, sagte damals Bauer Reinhold mit fachmännischem Blick. Die habe einen langen Schwanz.

Wussten Sie, dass der Katzenschwanz, je nach Katzenart, aus etwa 18 bis 23 Wirbeln besteht? Deshalb ist der Schwanz der Katze so beweglich und biegsam bis in die Schwanzspitze und kann seine Aufgaben im Katzenleben erfüllen, also als Balanceorgan und Stimmungsanzeiger fungieren.

Inzwischen ist Elli drei Jahre alt und eine außerordentlich gute Jägerin. Die Mäuse, die sich früher ab und an im Gartenhaus durch Plastiktüten und Vogelfutter knabberten, sind verschwunden, auch jene, die es durch den Lehmputz ins Haus schafften. Man muss eben nur im Garten die Augen offen halten, um nicht auf etwas Weiches zu treten.