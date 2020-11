Die Kraft des Lichtes

Vor einigen Jahren hat ein hochrangiger Politiker – sicherlich mit guter Absicht – öffentlich bemerkt, dass man statt des St.-Martins-Festes am 11. November doch besser ein „Sonne-Mond- und Sterne-Fest“ feiern möge. Viele Kinder, die nicht religiös gebunden sind oder einer anderen Religion angehörten, könnten dann dieses Fest mitfeiern und würden sich nicht ausgeschlossen fühlen.

Der Gedanke ist so unfreundlich nicht, redet doch auch das christliche Abendlied „Weißt du wieviel Sternlein stehen“ von Sonne, Mond und Sternen. Nur dass der Thüringer Dichter Wilhelm Hey in der letzten Strophe dann religiös ganz persönlich wird und schreibt: „Kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.“

Gemeint hat der Pfarrer aus Ichtershausen bei Arnstadt, dass der Hinweis auf Sonne, Mond und Sterne nicht einfach tröstlich und ermutigend ist. Eher im Gegenteil. Denn was sagen uns Sonne, Mond und Sterne? Dass wir als Einzelne nicht wichtig sind. Ob es uns Menschen gibt, ist der Natur egal. Und ob es einen einzelnen Menschen in seiner Freude und seinen Leiden und Plagen gibt, spielen für Sonne, Mond und Sterne keine Rolle.

Eine Welle kommt, eine Welle geht, nichts ist gewonnen und nichts verloren. Der Energiehaushalt in der Natur ist immer ausgeglichen. Aber dass es da einen Gott gibt, der mich bei meinem Namen kennt, der Freud und Leid in meinem Leben sieht, der meine Lebensleistung anerkennt, auch wenn sie noch so bescheiden ist – das brauchen die meisten Menschen. Unbedingt darf daher der religiöse Hinweis bei Sonne, Mond und Sterne nicht fehlen.

Martin von Tours, der im 4. Jahrhundert n.Chr. Bischof war und vor allem durch seine Mantelteilung bekannt wurde, lebte aus dem Vertrauen heraus, dass Gott ihn bei seinem Namen kennt und er mit seinem ganzen Leben und Sterben in Gottes Händen geborgen ist. Das machte ihn mutig und barmherzig – auch so mutig, seinem Soldatenleben noch einmal eine Wendung zu geben und als religiöser Würdenträger und Bischof noch einmal neu anzufangen.

Mit seiner Mantelteilung erinnert er uns jedes Jahr daran, zu welchem Mitgefühl und Freundlichkeit wir Menschen begabt sind. Der evangelische Liederdichter Eugen Eckert hat es in einem Lied so formuliert: „Den Armen Hoffnung zu verkünden, Gefangenen das Freiheit naht, Gebundenen das Fesseln fallen – dazu bist du von Gott begabt. Gebrochne Herzen zu verbinden, zu trösten, die jetzt traurig sind, aus Trümmern Wohnungen errichten – dazu bist du von Gott begabt. Den Menschen Schmuck statt Staub zu geben, und Freudenöl statt Trauerkleid, und Lobgesang statt Klageweisen, dazu bist du von Gott begabt.“

Oft haben wir nur wenig zu geben – und die großen Probleme der Welt werden wir nicht lösen können. Aber in unserer eigenen Umgebung können wir damit beginnen, die Welt ein wenig heller zu machen. Das kleinste Licht ist stärker als die größte Dunkelheit. Deswegen noch einmal Eugen Eckert: „Steh auf, werde Licht, denn dein Licht kommt.“

Und sicherlich können wir uns auch mit nicht-religiösen Menschen und mit Menschen, die eine andere Religion haben, auf diese Grundgedanken der Menschlichkeit einigen und das St. Martinsfest gemeinsam feiern.