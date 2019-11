Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Lust am Lesen fördern

„Wir lesen vor“ ist eine Initiative der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ und der Stiftung Lesen überschrieben, die am 15. November ihren Höhepunkt im bundesweiten Vorlesetag findet. Zahlreiche Bücherfreunde und Prominente lesen an diesem Tag wieder aus ihren Lieblingsbüchern vor. Mit dabei ist auch das Lehrinstitut für Orthografie und Sprachkompetenz Sömmerda.

Institutsleiterin Nancy Lehmann wird in den beiden Sömmerdaer Grundschulen – voraussichtlich in der Adolph-Diesterweg-Schule von 10.45 bis 11.30 Uhr und in der Lindenschule von 12 bis 13 Uhr – aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Zudem werden Nancy Lehmann und die LOS-Pädagogen am Nachmittag mit den Schülern im Institut ebenfalls gemeinsam lesen. Unter verschiedenen zur Auswahl stehenden Büchern werden auch Geschichten aus englischsprachigen Büchern vorgelesen. – Das Lehrinstitut für Orthografie und Sprachkom-petenz beteiligt sich zum dreizehnten Mal in Folge an dieser Aktion.

„Die Zeit“ und die Stiftung Lesen möchten mit ihrer gemeinsamen Initiative „Wir lesen vor“ das Vorlesen und Erzählen in Deutschland wieder populär machen sowie den frühzeitigen Kontakt mit Büchern und die Lust am Lesen fördern. Immerhin spielt das Vorlesen nur noch in einem Drittel aller Haushalte mit Kindern von 0 bis 10 Jahre eine Rolle.