Die Menschen hinter den Kulissen des Sömmerdaer Volkshauses

Sömmerda. Das Sömmerdaer Volkshaus hat einen neuen Leiter und einen neuen Mitarbeiter.

Das Scheinwerferlicht ist auf die Bühne fixiert. André Haufe-Ludwig sitzt als „Dummy“ an einem Tisch, wie er am Freitag zur Comedy-Lesung mit Autorin Sabine Bode aufgestellt (gewesen) sein wird. Simon Schläger richtet mit einem langen Stab den Deckenscheinwerfer ein, Tino Klapproth steuert per Handy die Lichtintensität. „Gut so, das passt“, ist der Leiter des Volkshauses zufrieden.

Arbeitsalltag für das Dreier-Team, das seit Juli in dieser Konstellation tätig ist. Da stieß Simon Schläger, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, zu den beiden langjährigen Mitarbeitern hinzu. André Haufe-Ludwig steht seit September 2007 in Diensten der Stadt Sömmerda, Tino Klapproth seit September 2011.

Ehemaliger Volkshauschef hat ein gutes Fundament gelegt

Alle drei Mitarbeiter können das Technikpult bestens bedienen, auch Simon Schläger. Foto: Ina Renke

Mit dem Wechsel des langjährigen Volkshaus-Leiters Sven von der Weth an die Spitze der Stadtwerke Sömmerda wurde dessen Stelle vakant. „Ich habe viel von ihm lernen können. Dass die Einweihung des Hauses schon wieder 26 Jahre her ist, sieht man dem Gebäude nicht an. Alles, vom Stuhl, Tisch bis zur Technik, wurde dank Sven von der Weth bestens gepflegt. Er hat ein gutes Fundament für meine Arbeit gelegt“, lobt Klapproth. Der 39-jährige Veranstaltungstechniker und Elektroniker bewarb sich auf die ausgeschriebene Stelle und amtiert nunmehr seit April dieses Jahres als Leiter des Volkshauses.

Die Zeit der Pandemie ist logischerweise nicht spurlos an der Veranstaltungslocation und ihren Mitarbeitern vorübergegangen. „Wir hatten hier im Haus die Corona-Teststation für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Mindestabstand fanden in unseren Räumlichkeiten auch vermehrt Sitzungen und Beratungen statt“, erinnert sich Klapproth.

Der Bereich Veranstaltungen lag hingegen völlig brach. Sie seien dennoch nicht untätig gewesen, haben in den zwei Jahren einiges auf Vordermann gebracht oder erneuert. Das trifft etwa auf die Bühnenbeleuchtung zu. Diese wurde komplett auf LED umgestellt, auch die Fluter sind jetzt mit energiesparenden LEDs ausgerüstet.

„Im Vergleich zu anderen Häusern sind wir relativ gut durch die Pandemie gekommen, da kann ich nicht jammern“, weiß Klapproth. Die Fühler hat er immer ausgestreckt. Das Haus lebe von einer steten Zusammenarbeit mit Veranstaltungsagenturen, die ihm über Jahre die Treue halten. „Unser Haus hat in der Veranstaltungsbranche einen guten Ruf“. Er freue sich über ein hervorragendes Feedback. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda kämen neue Veranstalter hinzu.

Kleinere Reparaturen erledigt das Dreierteam selbst

Sie haben bereits coronabedingt verschobene Veranstaltungen „abgearbeitet“ wie etwa die Volksmusik-Show mit Stefan Mross, so der Volkshaus-Leiter. Volksmusikveranstaltungen seien Selbstläufer. Jedoch seien die Kunden zögerlicher geworden mit dem Kartenvorverkauf. Kommen wieder Einschränkungen und was wird dann mit meinen Karten, hat er bei manchem Zögerer als Frage ausmachen können. Dennoch und glücklicherweise sind die Veranstaltungen bislang gut besucht – mit Luft nach oben.

Auf Wunsch übermittelt Tino Klapproth den Agenturen Fotos der illuminierten Bühne Foto: Ina Renke

Die Betreuung des Online-Auftritts des Volkshauses im Internet und in den sozialen Medien obliegt den Volkshausmitarbeitern, sie bestücken die Litfaßsäulen mit Werbeplakaten und sorgen für ein ordentliches Außengelände des Volkshauses. „Da gehören Rasenmähen und Laubharken dazu“, muss Klapproth ein wenig bei der Frage schmunzeln, was das Aufgabenfeld des Teams noch umfasst. Zu pflegen wären da auch noch die Kellerräume mit Stuhl- und Tischlager, der Konzertflügel, der ebenfalls mit einem Fahrstuhl auf die Bühne transportiert werden kann, der Konferenzraum im Erdgeschoss, die sogenannte Konferenz-Etage darüber mit drei Räumen und die Bühne unter dem Dach sowie die Toiletten. Kleinere Reparaturen erledigt das Dreierteam selbst, bei größeren hilft das Bauamt mit dem städtischen Bauhof, zu dem man einen guten Draht habe.

„Wir sind die Leute hinter der Bühne. Wenn man uns nicht sieht, haben wir alles richtig gemacht“, ist sich Tino Klapproth sicher. In der nahen Adventszeit stehen beliebte Veranstaltungen an wie „A Musical Christmas“, „Pittiplatsch auf Reisen“, einne konzertante Lesung mit Annekathrin Bürger, „Irish Christmas“ und „Märchenhafte Weihnacht mit Stefanie Hertel“ an.

Das Jahr 2023 beginnt unter anderem mit dem 26. Neujahrskonzert der Stadt Sömmerda unter dem Titel „Filmreif“ am 8. Januar.