Die Mühe lohnt

Pfarrerin Juliane Baumann denkt über ein Bibelzitat nach.

„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan.“ – Dies sind Worte aus der Bibel, und uns als Spruch für die nächste Woche mitgegeben (Matthäus 25,40). In einer Rede an seine Freunde spricht Jesus von der Endzeit, vom Weltgericht. Er spielt mit dem Bild, dass wir am Ende unserer Tage vor Gott stehen werden und mit ihm auf das schauen, was wir in unserem Leben so gemacht haben (oder eben nicht), wie wir uns in dieser oder jener Situation verhalten haben, und wie wir einst eine Antwort darauf geben mögen, im Sinne von: Ver-antwort-ung übernehmen für unser Tun oder Lassen. Vielleicht sagen jetzt manche: das ist ja Angstmache, Panikmache. Jüngstes Gericht, das gibt es nicht. Auch mich beunruhigt eine solche Vorstellung etwas. Jesus mutet uns zu, es uns einen Moment lang vorzustellen: Dass irgendwann abgerechnet wird und wir an der Himmelstür stehen und Rechenschaft abzulegen haben über unsere Zeit auf Erden.

Juliane Baumann, Pfarrerin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda Foto: Juliane Baumann

In seiner Rede im Matthäusevangelium fegt Jesus all die Auffassungen weg, die ein Leben im Glauben auf pure innere Erbaulichkeit in deinen eigenen vier Wänden reduzieren wollen: Meine Güte, es muss doch am Ende deines Lebens, wenn du dich aus dieser Welt verabschiedest, möglich gewesen sein, dass du mit deinen Brüdern und Schwestern um dich herum friedlich und freundlich zusammengelebt hast... Dass du dich bemüht hast, das Beste zu geben, damit Hungrige nicht hungrig, Einsame nicht einsam geblieben sind und Fremden nicht die kalte Schulter gezeigt wurde. Das muss doch möglich gewesen sein, um deiner Nächsten Willen, um deiner selbst Willen und um deines lieben Herrgottes Willen auch. War das zu viel verlangt?

Hast du nicht umgekehrt auch erlebt, wie es war, als du dich an Leib oder Seele arm und bedürftig fühltest: wie es war, wenn dir jemand Gutes getan hat? Erinnerst du dich? Ich glaube, Jesus wählt solche Sätze damals und richtet sie auch an uns heute, weil er sich Sorgen macht – um jeden persönlich wie auch um unser Zusammenleben in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt. Und weil er uns auf etwas Wichtiges hinweisen möchte: auf unsere Verantwortung unseren Nächsten, uns selbst und auch Gott, unserem Schöpfer gegenüber! Und das heißt: Ich werde gefragt: Was war die Motivation bei dem, was du in deinem Leben getan hast? Und: Bist du dir der Verantwortung bewusst, die du als Menschenkind hast? Ist dir bewusst, dass du auf dieser Welt kein Einzelkind bist? Du bist hineingestellt in eine Gesellschaft, in der auch andere Menschen mit dir leben und ebenso gut leben wollen wie du.

Niemand muss ein Einzelkämpfer sein

Ja, ich weiß, das alles klingt vielleicht anspruchsvoll, zumal in einer Zeit, in der mehr und mehr die Haltung anzutreffen ist, dass ausschließlich sich jeder selbst der Nächste ist. „Was Ihr den Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan!“ Konkret nennt Jesus hierzu menschliche Grundbedürfnisse, die jedem sofort einleuchten: Hungrige brauchen Nahrung, Bedürftige brauchen Kleidung, Fremde brauchen ein Zuhause, Kranke und Gefangene warten auf Besuch. Da ist Nächstenliebe gefragt!

Es werden also keine besonders frommen Leistungen, keine moralischen Kraftakte von uns erwartet. Aber das Naheliegende mögen wir tun: uns dem Nächsten so zuwenden, wie er oder sie es braucht. Wir sind nun mal auf Erden keine Einzelkämpfer, und brauchen es auch nicht sein. Und dies ist auch ein entlastender Gedanke. Da sind um uns herum Menschen, mit denen man gut leben kann. Und: Ich weiß ich dann, wenn ich mich mal klein und gering fühle, dass ich Schwestern und Brüder habe, denen ich nicht egal bin, die mich sehen und für mich da sind, und die mich in meinem Selbstwertgefühl wieder groß machen.

Ich gebe zu, dies wäre eine Art Idealzustand, wenn es so wäre und wir alle so miteinander leben könnten. Und uns nicht erst am Lebensende vor der Himmelstür auffiele, dass wir uns nicht einmal darum bemüht hätten.