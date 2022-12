Joachim Salomon über das erhellende Licht im Dunkeln

Die Nacht ist vorgedrungen, so dichtete Jochen Klepper 1938. Er wurde 1903 in Niederschlesien als Pfarrersohn geboren, brach das Theologiestudium ab, gesundheitliche Probleme begleiteten ihn sein kurzes Leben lang, in dem er als Journalist, Schriftsteller und Dichter tätig war. Er starb vor genau 80 Jahren am 11. Dezember 1942 in Berlin. Zusammen mit seiner jüdischen Frau Johanna Stein und deren einer Tochter Renate nahm er sich das Leben, bevor die beiden Frauen ins KZ abtransportiert werden konnten.

Die ältere Tochter Brigitte hatte Deutschland noch rechtzeitig verlassen können.

Kleppers Familie lebt in großer Ungewissheit und Angst

Sein Tagebuch endet mit dem Eintrag: „Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“ (ökumenisches Heiligenlexikon). Mehrere seiner Gedichte finden sich als Lieder im evangelischen Gesangbuch, so auch unter der Nr. 16 das Wochenlied für den 3. Advent „Die Nacht ist vorgedrungen“ (im katholischen Gotteslob Nr. 220, im Liederbuch der Freikirche 190). Es sind sehr tiefgründige Verse, sie klingen bei Weitem nicht so fröhlich wie beispielsweise „Macht hoch die Tür“ oder „O du fröhliche“. In der ersten Strophe erwähnt Klepper zweimal die Nacht, die vorgedrungen ist und in der geweint wird.

Seine Familie lebt in Ungewissheit und Angst, was kommen wird.

Immer wieder und überall wird in den Nächten geweint, ob mit Tränen oder ohne, in den kalten Kellern der Ukraine, da, wo Menschen ihrer Rechte, ihrer Freiheit und ihrer Würde beraubt werden, auch in unseren Wohn- und Schlafzimmern, wenn Verzweiflung und Schmerzen, Trauer und Einsamkeit dorthin vordringen. Da sind Krankheiten, die uns fragen lassen, ob man selbst oder miteinander das nächste Weihnachten erleben wird.

Jochen Klepper erwähnt in diesem Lied hier und da Bibelverse wie Psalm 30, Vers 6: „Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.“ Überhaupt findet sich in „Die Nacht ist vorgedrungen“ immer wieder die Spannung zwischen dem Dunklen, das nicht bleiben wird, und dem Hellen, das auf uns zukommt.

Zweimal ist in der ersten Strophe nicht nur von der Nacht, sondern vom Morgenstern die Rede, er ist hell und bescheint unsere Angst und Pein. Gott erscheint im (Jesus-)Kind, und er wohnt im Dunkel (1. Könige 8) und erhellt es, um die Schuldigen zu erretten.

In den Nächten dieser Zeit und unseres Lebens sollen wir uns zum „Stalle“, zum Jesuskind aufmachen, wo wir das Heil, das Leben finden werden. Da schwingt schon ein bisschen Ostern mit, wenn es „kein Dunkel mehr“ geben und der Tod überwunden sein wird. Bis dahin will Gott im Dunkel wohnen, wie es in der letzten Strophe heißt. Er will bei uns sein in den Tränennächten, in der Nacht, die schon im Schwinden ist (Str. 3). Denn der Tag ist nicht mehr fern (Str. 1).

Dieses „nicht mehr fern“ meint wohl nicht morgen oder nächstes Jahr, es meint eher, dass Gott uns „als Kind und Knecht“ (Str. 2) nahegekommen ist. Er bringt Licht ins Dunkel und hellt unseren Alltag auf. – Damit darf ich Ihnen noch eine frohe und gesegnete Adventszeit wünschen, und wenn Sie diese nicht haben oder empfinden, dann wenigstens Lichtblicke in der Dunkelheit.

Joachim Salomon ist Vertretungspfarreraus Günstedt