Sömmerda. Die Ruhe vor dem Sturm ist beim Sömmerdaer Faschingsclub Rot-Weiß vorbei. Was am Samstag beim Saisonauftakt im Volkshaus abgeht, lesen Sie hier.

Hibbelig sind sie schon die ganze Woche lang – die Narren des Sömmerdaer Faschingsclubs Rot-Weiß. Seit dem Start in die fünfte Jahreszeit am Montag, 11.11., wurden etliche Flaschen Eierlikör geleert in Vorfreude auf die Saisoneröffnung an diesem Samstagabend im Volkshaussaal.