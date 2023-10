Diebe machten sich an einen Gartengrundstück in Waschleben zu schaffen. (Symbolbild)

Diebe brechen Gartenlaube in Waschleben auf und stehlen Notstromaggregat

Waschleben. Ein Gartengrundstück in Waschleben verließen Diebe mit vollen Händen. Unter anderem stahlen sie ein Notstromaggregat.

Mit vollen Händen verließen Einbrecher ein Gartengrundstück in Walschleben. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück verschafft hatten, brachen sie die Tür der Gartenlaube auf. Die Langfinger ließen verschiedene Bauwerkzeuge und ein Notstromaggregat im Gesamtwert von 1500 Euro mitgehen. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Aufgefallen war der Einbruch dem Besitzer des Gartengrundstücks am Sonntagvormittag. Er informierte umgehend die Polizei.