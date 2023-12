Diebe in Sömmerda kommen durch die Hintertür

Sömmerda. Spirituosen und Münzgeld wurden aus der Gaststätte gestohlen.

Die Hintertür einer Gaststätte in Sömmerda brachen Diebe zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag auf und verursachten dabei 500 Euro Sachschaden. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen des Lokals, so die Polizei. Mit verschiedenen Spirituosen und Münzgeld im Gesamtwert von mehr als 500 Euro verschwanden die Täter unbemerkt vom Tatort. Die Polizei sicherte in der Gaststätte Spuren der Einbrecher.