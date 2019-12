Buttstädt. Großen Schaden und böse Verwüstungen richteten Einbrecher in Buttstädt an

Diebe kamen durch die Decke

Ein Lieferant stellte am Montagmorgen den Einbruch in eine Bäckereifiliale fest. Die Täter waren durch die Ladendecke eingebrochen und sorgten für rund 10.000 Euro Sachschaden. Mit mehreren tausend Bargeld verschwanden sie unerkannt. Die Polizei in Sömmerda erhofft sich zu dem Einbruch Hinweise von Zeugen – bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0.