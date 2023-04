Diebe klauen im Kreis Sömmerda zwei Hollywoodschaukeln aus Gartenlaube

Bei der Polizei in Sömmerda wurden am Mittwoch zwei Einbrüche in Gartenlauben gemeldet (Symbolbild).

Eckstedt/Kölleda. Gleich zwei Einbrüche in Gartenlauben wurden am Mittwoch bei der Polizei Sömmerda gemeldet. Auch zwei Hollywoodschaukeln wurden gestohlen.

Zwei Einbrüche in Gartenlauben wurden am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Sömmerda zur Anzeige gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatten Diebe in der Kleingartenanlage "Reseda" in Eckstedt zugeschlagen.

Aus einer Gartenlaube stahlen sie Werkzeug, Gaskartuschen und einen Benzinkanister im Wert von mehr als 100 Euro. Dabei beschädigten sie das Dach der Laube sowie eine Hollywoodschaukel.

In Kölleda schlugen Einbrecher ebenfalls auf einem Gartengrundstück zu. Hier ließen die Diebe mehrere Stühle, zwei Hollywoodschaukeln und Gartengeräte im Wert von mehr als 1700 Euro mitgehen.

