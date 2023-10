Diebe klauen in Sömmerda mehr als 50 Pakete

Sömmerda. In Sömmerda sind Diebe in das Lager eines Paketzustellers eingebrochen. Dort wurden sie auch fündig.

Fündig wurden Einbrecher in Sömmerda in einem Lager eines Paketzustellers. Die Unbekannten hatten sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Lagerraum verschafft und konnten dann dort große Beute machen. Wie die Polizei Sömmerda mitteilte, machten sich die Unbekannten an mehr als 50 Paketen zu schaffen und nahmen diese letzten Endes auch mit. Nicht nur, dass sie mit ihrer Beute unerkannt fliehen konnten – sie hinterließen darüber hinaus noch einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Mitarbeitern war der Schaden Montagfrüh aufgefallen, und sie verständigten die Polizei. Während die Diebe wohl inzwischen mit dem Auspacken der Pakete beschäftigt sind, ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

