Diebe stehen in Sömmerda vor verschlossener Tür

Sömmerda. Unbekannte wollten in eine Sömmerdaer Apotheke einbrechen. Vor Ort stehen sie jedoch vor einem Problem: der verschlossenen Tür.

Unbekannte Diebe wollten in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Apotheke in Sömmerda einbrechen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, standen die Diebe bei Ankunft an dem Geschäft jedoch vor einem großen Problem: der verschlossenen Ladentür. Die Einbrecher versuchten zwar die Tür zu öffnen, dies blieb jedoch ohne jeglichen Erfolg.

Unverrichteter Dinge machten sie sich wieder aus dem Staub. Die Täter hinterließen lediglich einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro am Türschloss. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Versuchs von Diebstahl. RED