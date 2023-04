Diebe stehlen Beutegut im Wert von 15.000 Euro in Sömmerda

Diebe stahlen am Mittwoch Beutegut im Wert von 15.000 Euro in Sömmerda. (Symbolbild)

Rastenberg. Diebe schlugen am Mittwoch in einem Landwirtschaftsbetrieb im Landkreis Sömmerda zu. Dabei stahlen sie Beutegut im Wert von 15.000 Euro.

Unbekannte schlugen am Mittwoch in einem Landwirtschaftsbetrieb in Sömmerda zu. Die Diebe sind über Nacht in die Halle der Firma in Rastenberg eingebrochen.

Laut Angaben der Polizei öffneten sie zwei Traktoren und einen Mähdrescher und stahlen drei Navigationsgeräte im Wert von 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und ermittelt nun wegen schwerem Diebstahl.

